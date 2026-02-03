OM : le match nul face au Paris FC, est-il la goutte de trop pour De Zerbi ?

L’OM a conclu une semaine cauchemardesque par un match nul face au Paris FC (2-2), quelques jours après avoir été éliminé de la Ligue des Champions. Même si l’avenir de Roberto De Zerbi a été clarifié, doit-il encore rester l’entraîneur de Marseille ? C’est notre débat !

Oui

« Absolument, pour moi ce match nul est clairement la goutte de trop dans cette spirale délicate pour De Zerbi — mais ce n’est pas forcément la seule raison pour laquelle on débat de son avenir. Après l’élimination humiliante en Ligue des champions, l’OM est dans une phase d’inconstance et de résultats décevants, et on a l’impression que cette équipe manque de personnalité et de régularité tactique sous sa direction. On lit partout des critiques sur ses choix, son système, et la capacité du groupe à répondre présent dans les moments clés, et cela alimente clairement l’impatience autour de lui. Encore une fois, son coaching n’a pas été bon, et c’est la cause du match nul contre le PFC.

Pour autant, je ne pense pas que ce nul fasse tomber De Zerbi immédiatement. Le président Pablo Longoria l’a publiquement conforté dans ses fonctions, affirmant qu’aucune discussion sur un départ n’a eu lieu malgré la série de résultats mitigés. De Zerbi lui‑même a affirmé vouloir rester longtemps à Marseille et gérer les critiques avec sérénité. Mais j’ai tout de même un gros doute sur son projet, et sur sa capacité à remettre l’équipe sur les rails, vu son irrégularité chronique. Malgré tout, virer De Zerbi est-elle vraiment la meilleure solution alors qu’on reproche à l’OM ses nombreux changements chaque année ? Je ne pense pas non plus. Ce qui rend l’équation d’autant plus compliquée à résoudre… ».

William TERTRIN

Mon opinion est faite depuis longtemps

« Dans ces colonnes, je n’ai pas attendu les derniers matchs pour exprimer mes gros doutes sur Roberto De Zerbi. Le coach italien peine à faire performer l’OM et il y a de quoi être déçu. Ses choix sont rarement bons, on l’a encore vu cette semaine entre Bruges (0-3) et le Paris FC (2-2) où son coaching en fin de match a plus désorganisé son équipe qu’autre chose.

L’OM 3e de Ligue 1 avec 7 points de retard sur le RC Lens, ce n’est pas normal avec cet effectif-là, nettement supérieur sur le papier à celui des Sang et Or. Selon moi, il n’y a donc pas photo entre Pierre Sage et De Zerbi… la cote de l’Italien est en chute libre. Je ne sais pas quel sort vont lui réserver Pablo Longoria et Medhi Benatia, mais le fond de ma pensée, c’est qu’il est difficile de faire moins bien que lui avec une équipe pareille. Qui a-t-il fait progresser ? Le souci, c’est de trouver un bon coach pour le remplacer. Mais Franck Haise est libre, non ? Will Still aussi. Que ce soit dès à présent ou en fin de saison, il y a fort à parier que l’OM tournera la page De Zerbi. Et je pense que ce sera pour son plus grand bien. »

Laurent HESS