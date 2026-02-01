À LA UNE DU 1 FéV 2026
[15:00]Real Madrid Mercato : le plan B de Vitinha (PSG) activé, le dossier du coach en stand by
[14:00]OM : Pierre Ménès dédouane De Zerbi, il tacle Rulli et une recrue estivale
[13:30]ASSE : Ferreira expulsé, blessé et moqué !
[13:00]FC Nantes : Kantari veut retourner la Brigade Loire !
[12:30]ASSE : les Ultras ont fait entendre leur colère à Kilmer Sports, ça a failli dégénérer !
[12:00]RC Strasbourg Mercato : gros coup dur avant le PSG, le Stade Rennais impacté ?
[11:40]Revue de presse : le Stade Rennais et le LOSC disent adieu à un gros coup en attaque, Boga de l’OGC Nice à la Juve !
[11:20]FC Nantes Mercato : un nouveau départ officialisé, ça écrème chez les Canaris !
[11:00]Stade Rennais – Mercato : un buteur arrive pour relancer le SRFC !
[10:30]OM Mercato : bye bye Angel Gomes !
FC Nantes : Kantari veut retourner la Brigade Loire !

Par Laurent Hess - 1 Fév 2026, 13:00
Le FC Nantes s’est enfoncé hier en perdant en Ligue 1 mais Ahmed Kantari a affiché sa détermination a sauvé les Canaris.

Ahmed Kantari était en colère après les arbitres hier suite à la défaite du FC Nantes sur la pelouse de Lorient (1-2). « Aujourd’hui j’aimerais bien que les arbitres viennent m’expliquer, car on ne peut pas leur parler, pourquoi il n’y a pas pénalty ? Il faut qu’ils viennent m’expliquer pourquoi le contact contre le genou de mon joueur (Mathieu Acapandié) n’est pas sanctionné. J’ai essayé d’aller lui parler mais on m’a dit que pendant une demi-heure (après le match), on ne peut pas leur parler. Nous on doit venir parler à la presse tout de suite mais eux ils ne peuvent pas venir parler avant une demi-heure. »

Après la défaite à Lorient, Kantari rêve d’une union sacrée au FC Nantes

Kantari a ensuite voulu positiver, estimant que le FCN avait livré une prestation de bon augure pour la suite dee sa saison. « On joue le maintien, le plus important c’est l’état d’esprit. Il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe. On n’a pas pu avoir de continuité après le match à Marseille car on a eu des blessés importants mais j’ai vu mon équipe faire un match très cohérent. Je suis très déçu pour mes joueurs de ne pas repartir avec un point ». Autre motif de satisfaction pour l’entraîneur nantais : la présence des supporters au Moustoir. Des supporters qu’il espère amener avec lui… « Le public était là encore aujourd’hui. La Brigade Loire était là. Peut-être qu’elle n’a pas manifesté, mais en tout cas je pense qu’elle a vu une équipe qui s’est battue, qui a donné, qui avait un bon état d’esprit. On doit continuer sur cette voie-là pour pouvoir la rallier à notre cause car le maintien est un marathon. La semaine prochaine à la Beaujoire, contre Lyon, il va falloir remettre le bleu de chauffe pour montrer cette continuité ».

FC NantesLorient FC

