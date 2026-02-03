Lyna Khoudri a décidé de ne plus se cacher et d’exposer sa relation avec Karim Benzema au grand jour, via une série de clichés publiés sur Instagram qui n’ont laissé personne indifférent.

Sur les photos partagées par l’actrice, la complicité des deux tourtereaux saute aux yeux. Regards tendres, sourires complices, proximité évidente… Lyna Khoudri et Karim Benzema apparaissent plus unis que jamais, loin des rumeurs et des suppositions. Une mise en lumière intime, presque pudique, mais suffisamment forte pour faire passer un message clair.

Pour accompagner ces images, Lyna Khoudri a choisi des mots lourds de sens. « Mon roi, ma légende », a-t-elle écrit en légende. Une déclaration sans détour à destination de l’attaquant français, icône du football mondial et Ballon d’Or 2022. Une phrase simple, mais chargée d’admiration et d’amour.

L’amour au rendez-vous

Depuis plusieurs mois, les deux personnalités étaient régulièrement évoquées ensemble, sans jamais confirmer publiquement leur relation. Cette fois, le doute n’est plus permis. En s’affichant ainsi, l’actrice et le footballeur officialisent un couple qui semble solide, sincère et apaisé.

Entre glamour, notoriété et émotion brute, Lyna Khoudri et Karim Benzema forment désormais l’un des couples les plus scrutés du moment. Et au vu de toutes ces images, une chose est sûre : l’amour est bien au rendez-vous.