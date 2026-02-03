À LA UNE DU 3 FéV 2026
[00:00]Lyna Khoudri affiche Karim Benzema au grand jour
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Lyna Khoudri affiche Karim Benzema au grand jour

Par Bastien Aubert - 3 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Karim Benzema et Lyna Khoudri
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Lyna Khoudri a décidé de ne plus se cacher et d’exposer sa relation avec Karim Benzema au grand jour, via une série de clichés publiés sur Instagram qui n’ont laissé personne indifférent.

Sur les photos partagées par l’actrice, la complicité des deux tourtereaux saute aux yeux. Regards tendres, sourires complices, proximité évidente… Lyna Khoudri et Karim Benzema apparaissent plus unis que jamais, loin des rumeurs et des suppositions. Une mise en lumière intime, presque pudique, mais suffisamment forte pour faire passer un message clair.

Pour accompagner ces images, Lyna Khoudri a choisi des mots lourds de sens. « Mon roi, ma légende », a-t-elle écrit en légende. Une déclaration sans détour à destination de l’attaquant français, icône du football mondial et Ballon d’Or 2022. Une phrase simple, mais chargée d’admiration et d’amour.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’amour au rendez-vous

Depuis plusieurs mois, les deux personnalités étaient régulièrement évoquées ensemble, sans jamais confirmer publiquement leur relation. Cette fois, le doute n’est plus permis. En s’affichant ainsi, l’actrice et le footballeur officialisent un couple qui semble solide, sincère et apaisé.

Entre glamour, notoriété et émotion brute, Lyna Khoudri et Karim Benzema forment désormais l’un des couples les plus scrutés du moment. Et au vu de toutes ces images, une chose est sûre : l’amour est bien au rendez-vous.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot