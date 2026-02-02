À LA UNE DU 2 FéV 2026
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
[12:16]ASSE : Montanier arrive, Kilmer hausse le ton !
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 
[11:46]FC Nantes Mercato : Kantari prêt à piquer une recrue au LOSC ! 
[11:16]ASSE Mercato : Montanier met déjà les joueurs au pied du mur, le club annonce des renforts !  
[11:00]Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !
[10:45]FC Nantes : Kita a relancé 3 dossiers pour finir le Mercato en boulet de canon ! 
[10:22]FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 
[09:50]OM Mercato : et maintenant, Benatia s’attaque à un Japonais bourreau du PSG ! 
[09:30]OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !
OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 12:27
Amir Murillo (OM)
Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui lui reproche ses largesses défensives, Amir Murillo (29 ans) a publié un message lunaire sur Instagram.

Ça sent la fin pour Amir Murillo à Marseille. Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui lui reproche ses largesses défensives, le latéral olympien a publié un message pour le moins déroutant sur Instagram, en pleine période de mercato.

Sur le visuel partagé, Murillo apparaît seul au milieu d’une armée, cerné par des combattants armés de lances. Une image forte, presque guerrière, accompagnée d’un message sans détour : « Quand il n’y a pas d’issue, reste qui tu es. » De quoi alimenter toutes les interprétations, tant le timing interpelle.

Murillo en mode guerrier 

Difficile de ne pas y voir une réponse directe à sa situation à l’OM. Désavoué par son entraîneur, l’international panaméen semble envoyer un signal clair : quoi qu’il arrive, il ne reniera pas son identité ni sa manière de jouer. Un message qui ressemble autant à un cri du cœur qu’à une pique adressée à Roberto De Zerbi.

Alors que l’OM travaille sur plusieurs pistes pour remodeler son secteur effectif au mercato, la publication de Murillo confirme un climat tendu en interne. Le divorce semble désormais consommé, et un départ pourrait s’accélérer dans les prochaines heures.

