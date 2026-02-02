Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Ça sent la fin pour Amir Murillo à Marseille. Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui lui reproche ses largesses défensives, le latéral olympien a publié un message pour le moins déroutant sur Instagram, en pleine période de mercato.

Sur le visuel partagé, Murillo apparaît seul au milieu d’une armée, cerné par des combattants armés de lances. Une image forte, presque guerrière, accompagnée d’un message sans détour : « Quand il n’y a pas d’issue, reste qui tu es. » De quoi alimenter toutes les interprétations, tant le timing interpelle.

Murillo en mode guerrier

Difficile de ne pas y voir une réponse directe à sa situation à l’OM. Désavoué par son entraîneur, l’international panaméen semble envoyer un signal clair : quoi qu’il arrive, il ne reniera pas son identité ni sa manière de jouer. Un message qui ressemble autant à un cri du cœur qu’à une pique adressée à Roberto De Zerbi.

Alors que l’OM travaille sur plusieurs pistes pour remodeler son secteur effectif au mercato, la publication de Murillo confirme un climat tendu en interne. Le divorce semble désormais consommé, et un départ pourrait s’accélérer dans les prochaines heures.