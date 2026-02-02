À LA UNE DU 2 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !
[14:30]OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais
[14:00]ASSE : Kilmer Sports fait le point sur l’épineux dossier Pierre Ekwah
[13:30]ASSE : Montanier a déjà ramené le soleil chez les Verts, son épouse soulagée !
[13:10]Stade Rennais Mercato : après Zabiri, une piste prometteuse en attaque tombe à l’eau
[13:07]FC Nantes Mercato : Mwanga obtient gain de cause et claque la porte
[13:00]OM : De Zerbi encore fragilisé avant le Stade Rennais ? 
[12:50]FC Nantes Mercato : Kita aurait enfin fait mouche pour Sylla (RC Strasbourg)
[12:47]PSG Mercato : Luis Enrique pousse pour une signature inattendue ! 
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Kita aurait enfin fait mouche pour Sylla (RC Strasbourg)

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 12:50
💬 Commenter
Abakar Sylla (RC Strasbourg)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après plusieurs semaines de travail en coulisses, les dirigeants du FC Nantes seraient sur le point de finaliser l’arrivée d’Abakar Sylla en provenance du RC Strasbourg. Un renfort défensif attendu et jugé prioritaire depuis de longues semaines à la Beaujoire.

La carence était clairement identifiée depuis le début du mercato. Après avoir renforcé son entrejeu avec les arrivées de Sissoko et Kaba, le FC Nantes voulait absolument solidifier son arrière-garde. Le profil d’Abakar Sylla, défenseur central ivoirien de 23 ans, a rapidement fait l’unanimité en interne.

Selon L’Équipe, Sylla, qui donnait sa préférence à l’Italie, doit arriver ce lundi dans les prochaines heures pour s’engager sous la forme d’un prêt. Un mouvement stratégique qui permettra aux Canaris d’apporter de la solidité, de l’impact et de l’expérience à une défense parfois en difficulté cette saison.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Nantes, le plan B de Sylla

Puissant dans les duels, à l’aise dans le jeu aérien et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1, Sylla représente une solution immédiate pour Ahmed Kantari. Son arrivée pourrait rapidement redistribuer les cartes en défense centrale et offrir davantage de garanties dans la lutte pour le maintien.

Avec ce renfort ciblé et attendu, le FC Nantes continue d’ajuster son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato. Les Canaris avancent pas à pas, mais avec une idée claire : se donner toutes les chances de sécuriser leur place en Ligue 1.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot