Après plusieurs semaines de travail en coulisses, les dirigeants du FC Nantes seraient sur le point de finaliser l’arrivée d’Abakar Sylla en provenance du RC Strasbourg. Un renfort défensif attendu et jugé prioritaire depuis de longues semaines à la Beaujoire.

La carence était clairement identifiée depuis le début du mercato. Après avoir renforcé son entrejeu avec les arrivées de Sissoko et Kaba, le FC Nantes voulait absolument solidifier son arrière-garde. Le profil d’Abakar Sylla, défenseur central ivoirien de 23 ans, a rapidement fait l’unanimité en interne.

Selon L’Équipe, Sylla, qui donnait sa préférence à l’Italie, doit arriver ce lundi dans les prochaines heures pour s’engager sous la forme d’un prêt. Un mouvement stratégique qui permettra aux Canaris d’apporter de la solidité, de l’impact et de l’expérience à une défense parfois en difficulté cette saison.

Nantes, le plan B de Sylla

Puissant dans les duels, à l’aise dans le jeu aérien et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1, Sylla représente une solution immédiate pour Ahmed Kantari. Son arrivée pourrait rapidement redistribuer les cartes en défense centrale et offrir davantage de garanties dans la lutte pour le maintien.

Avec ce renfort ciblé et attendu, le FC Nantes continue d’ajuster son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato. Les Canaris avancent pas à pas, mais avec une idée claire : se donner toutes les chances de sécuriser leur place en Ligue 1.