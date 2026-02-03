OM : les supporters ont prévenu la direction et les joueurs avant le Stade Rennais !

Avant le rendez-vous crucial face à Rennes en Coupe de France, l’OM a vécu une soirée peu ordinaire à la Commanderie. En présence du staff, de la direction et de figures majeures de l’effectif, le club a ouvert ses portes à une cinquantaine de supporters afin de raviver la flamme collective, dans l’espoir d’insuffler une dynamique positive et fédératrice pour la fin de saison. Ceux-ci ont mis tout l’OM devant ses responsabilités…

Dans les coulisses de la réunion à la Commanderie

Le centre Robert Louis-Dreyfus s’est transformé pour l’occasion en véritable théâtre d’échanges à l’OM. Joueurs, direction et staff, incarnés par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont accueilli une cinquantaine de supporters dans le réfectoire du centre d’entraînement. Pendant plus d’une heure et demie, les débats se sont voulus francs mais sans débordement : un climat apaisé, loin des tensions récentes qui ont miné l’ambiance du groupe. La volonté d’engager chacun autour d’un objectif commun avant la Coupe de France était palpable. Présents sur place, des cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang, Léo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah ont répondu présent, marquant l’importance de ce moment pour le vestiaire olympien.

Interdiction de perdre pour l’OM

L’atmosphère, sereine en apparence, a laissé place à des interventions sans filtre. Licenciés de leur rôle de simples spectateurs, les supporters de l’OM n’ont pas hésité à pointer du doigt les failles du collectif, évoquant notamment le manque de caractère sur le terrain et des choix parfois difficiles à comprendre. Certains ont rappelé leur fidélité mais fixé une exigence, selon RMC : « Il faudra tout donner, interdiction de baisser les bras face à Rennes. On va vous encourager. Il faudra tout donner. Interdiction de perdre face à Rennes », ont insisté plusieurs fans.

Face à eux, Aubameyang et ses coéquipiers ont affiché leur engagement pour le groupe et leur envie de tout mettre en œuvre pour renverser la vapeur. De Zerbi, conscient de la saison irrégulière, a martelé sa volonté de retrouver de la constance, réaffirmant l’investissement de tous pour l’avenir immédiat du club.

Objectif Coupe de France : créer l’unité avant le choc entre l’OM et Rennes

L’enjeu de cette rencontre va bien au-delà d’un simple ticket pour le tour suivant. La direction a rappelé l’importance vitale de ramener l’OM parmi les meilleurs et de viser une qualification en Europe, alors que la saison a connu trop de hauts et de bas. Les joueurs savent que le Vélodrome affichera complet, avec 60 000 supporters prêts à pousser derrière eux. Dans ce contexte, la mobilisation générale n’a jamais été aussi impérative : on attend du caractère, du dépassement de soi et une communion totale entre pelouse et virages.