À LA UNE DU 3 FéV 2026
[20:46]OM – Stade Rennais : le Vélodrome exprime sa colère avec des banderoles incendiaires
[20:28]OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Albacete
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Après le fusible Horneland, faut-il voir plus haut ? »
[19:34]RC Lens : le mercato lensois n’est pas encore fini, d’autres mouvements sont à prévoir !
[19:16]PSG Mercato : une vente de Vitinha à prix d’or en échange d’un taulier du Real Madrid ?
[18:54]ASSE Mercato : coup de théâtre pour Ekwah, une vérité de taille éclate après son départ
[18:31]FC Nantes Mercato : une offre a été formulée pour un attaquant qui a flambé en Ligue 1
[18:08]L’OM dépassé par le Real Madrid, un joueur de De Zerbi s’est illustré
[17:56]LOSC Mercato : Genesio en conflit avec sa direction, un démenti fracassant tombe
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

L’OM dépassé par le Real Madrid, un joueur de De Zerbi s’est illustré

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 18:08
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Fin de parcours brutale pour l’OM en UEFA Youth League. Dès les 1/16e de finale, les espoirs se sont heurtés à une défaite cinglante pour Marseille face au Real Madrid.

L’OM subit la loi du Real Madrid dans un match spectaculaire

Malgré une belle énergie et des moments d’espoir, l’Olympique de Marseille a plié sous la puissance du Real Madrid. Les jeunes Phocéens, courageux, ont pourtant tenu tête une mi-temps, animant la rencontre d’un suspense constant.

  • 17e : Thiago Pitarch lance le Real, mais Mohamed Baradji lui répond (25e) pour l’égalisation.
  • 27e : Coup du sort, Anis Doubal marque contre son camp. Mais l’OM refuse d’abdiquer : Tadjidine Mmadi, auteur de 5 matchs avec les pro de De Zerbi, arrache le 2-2 sur penalty avant la pause (42e).
  • 53e : Le Real obtient un penalty, Daniel Yanez ne tremble pas et redonne l’avantage aux Merengues.
  • 80e et 90e : Le club madrilène parachève son succès avec des buts de Beto Martinez et Adrian Perez.

Au final, le Real Madrid s’impose 5-2. Si le score est sévère, les Marseillais n’ont jamais renoncé, montrant une vraie combattivité face à l’un des favoris du tournoi. Une élimination cruelle, mais une prestation pleine de promesses pour l’avenir des jeunes olympiens.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

OMReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Real Madrid