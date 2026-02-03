L’OM dépassé par le Real Madrid, un joueur de De Zerbi s’est illustré

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Fin de parcours brutale pour l’OM en UEFA Youth League. Dès les 1/16e de finale, les espoirs se sont heurtés à une défaite cinglante pour Marseille face au Real Madrid.

L’OM subit la loi du Real Madrid dans un match spectaculaire

Malgré une belle énergie et des moments d’espoir, l’Olympique de Marseille a plié sous la puissance du Real Madrid. Les jeunes Phocéens, courageux, ont pourtant tenu tête une mi-temps, animant la rencontre d’un suspense constant.

17e : Thiago Pitarch lance le Real, mais Mohamed Baradji lui répond (25e) pour l’égalisation.

lui répond (25e) pour l’égalisation. 27e : Coup du sort, Anis Doubal marque contre son camp. Mais l’OM refuse d’abdiquer : Tadjidine Mmadi , auteur de 5 matchs avec les pro de De Zerbi, arrache le 2-2 sur penalty avant la pause (42e).

marque contre son camp. Mais l’OM refuse d’abdiquer : , auteur de 5 matchs avec les pro de De Zerbi, arrache le 2-2 sur penalty avant la pause (42e). 53e : Le Real obtient un penalty, Daniel Yanez ne tremble pas et redonne l’avantage aux Merengues.

ne tremble pas et redonne l’avantage aux Merengues. 80e et 90e : Le club madrilène parachève son succès avec des buts de Beto Martinez et Adrian Perez.

Au final, le Real Madrid s’impose 5-2. Si le score est sévère, les Marseillais n’ont jamais renoncé, montrant une vraie combattivité face à l’un des favoris du tournoi. Une élimination cruelle, mais une prestation pleine de promesses pour l’avenir des jeunes olympiens.