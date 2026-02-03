À LA UNE DU 3 FéV 2026
[23:05]OM – Stade Rennais (3-0) : les notes des Marseillais, qualifiés en quarts de la Coupe de France
[23:02]Albacete – FC Barcelone (1-2) : les Blaugrana éliminent la bête noire du Real Madrid
[22:16]ASSE : Kilmer Sports a perdu plus qu’un coach avec Horneland mais fonde de gros espoirs sur Montanier
[21:46]OL : Fonseca avoue une triste vérité, le PSG pointé du doigt
[21:15]PSG Mercato : après Dro au FC Barcelone, une recrue a été bouclée pour cet été (officiel)
[20:46]OM – Stade Rennais : le Vélodrome exprime sa colère avec des banderoles incendiaires
[20:28]OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Albacete
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Après le fusible Horneland, faut-il voir plus haut ? »
[19:34]RC Lens : le mercato lensois n’est pas encore fini, d’autres mouvements sont à prévoir !
OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 20:28
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors du Trophée des champions face à Paris.
Voici les compos officielles du choc entre l’OM et le Stade Rennais pour les 8es de finale de la Coupe de France.

Ce mardi soir, l’OM accueille le Stade Rennais pour le choc de ces 8es de finale de Coupe de France. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Roberto De Zerbi et Habib Beye. Coup d’envoi à 21h10 au stade Vélodrome.

Les compos officielles

OM : De Lange – Weah, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Timber – Nwaneri, Greenwood, Paixão – Gouiri.

SRFC : Samba (cap) – Aït Boudlal, Jacquet, Rouault – Seidu, Camara, Kamara, Merlin – Szymański, Lepaul, Al-Tamari.

