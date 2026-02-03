OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici les compos officielles du choc entre l’OM et le Stade Rennais pour les 8es de finale de la Coupe de France.

Ce mardi soir, l’OM accueille le Stade Rennais pour le choc de ces 8es de finale de Coupe de France. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Roberto De Zerbi et Habib Beye. Coup d’envoi à 21h10 au stade Vélodrome.

Les compos officielles

OM : De Lange – Weah, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Timber – Nwaneri, Greenwood, Paixão – Gouiri.

SRFC : Samba (cap) – Aït Boudlal, Jacquet, Rouault – Seidu, Camara, Kamara, Merlin – Szymański, Lepaul, Al-Tamari.