À LA UNE DU 6 FéV 2026
OM : avant le PSG, De Zerbi envoyé chez un cador anglais !

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 07:00
💬 Commenter
Roberto De Zerbi ne fait plus l’unanimité à l’OM mais il garde une belle cote de popularité en Europe, comme en attestent les propos élogieux de l’ancien international néerlandais Jaap Stam…

Il a été question d’un départ de Roberto De Zerbi il y a moins d’une semaine suite au match nul concédé par l’OM sur le terrain du Paris FC (2-2) après la lourde défaite à Bruges (0-3) en Ligue des champions. De plus en plus ciblé par la critique, De Zerbi jouera gros ce dimanche lors du Classico face au PSG et son avenir à Marseille semble déjà s’inscrire en pointillés. Pas sûr du tout que l’Italien sera toujours sur le banc phocéen à l’issue de la saison.

Stam verrait bien De Zerbi à Mancheter United

De Zerbi garde pourtant une belle cote à l’étranger et notamment en Italie et en Angleterre, où ses passages à Sassuolo et Brighton avaient marqué les esprits. Preuve en est, Jaap Stam, légende de Manchester United, fait du coach de l’OM son favori pour prendre la relève de Michael Carrick, nommé entraîneur intérimaire de Manchester United jusqu’à la fin de la saison et auteur de débuts parfaits avec trois victoires en autant de matchs, dont un succès dans le derby contre City (2-0) et sur la pelouse du leader Arsenal (2-3). « J’aime beaucoup De Zerbi, vous savez, en raison de ses performances à Brighton et maintenant à Marseille, a glissé Stam dans The United Dose. La façon dont il joue avec ses équipes, parce qu’il pratique un football basé sur la possession. Il place également les joueurs à des postes qui rendent très difficile la pression adverse ». Une avis qui tranche avec celui des nombreux détracteurs de De Zerbi, Christophe Dugarry en tête !

