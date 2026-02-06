OM Mercato : le départ de Murillo a fait une première victime dans le vestiaire

Alors que l’OM s’apprête à affronter le PSG dimanche soir (21ᵉ journée de Ligue 1), Timothy Weah a fait part de ses émotions en conférence de presse, revenant notamment sur la situation de son coéquipier Amir Murillo, en partance pour Besiktas.

Arrivé à Marseille à l’été 2023, le latéral panaméen s’apprête à quitter le club olympien après avoir été mis à l’écart récemment, une décision davantage liée au choix du staff que à leur relation personnelle. Weah n’a pas caché que ce départ le touchait, soulignant avant tout l’amitié qui le lie à Murillo : « Amir et moi avons une relation spéciale. On a joué ensemble en CONCACAF, on se connaît depuis longtemps. Son départ me touche, c’est une décision du coach et du staff. On doit l’accepter », a-t-il confié à la presse.

L’international américain a également tenu à adresser un message de soutien à Murillo, insistant sur leur histoire commune et en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière, loin de Marseille.

Confiance tactique et état d’esprit avant le Classique

Outre ces propos personnels, Weah s’est également exprimé sur son rôle tactique à l’approche du match face au PSG. Interrogé sur sa capacité à évoluer dans différentes configurations défensives — en défense à quatre ou à cinq — le latéral a assuré que ce changement ne lui posait aucun problème : « Cela ne change rien pour moi. Le match contre Rennes, on était très sérieux. Cela a marché pour nous et si le coach change le système pour dimanche, ce sera pareil », a-t-il expliqué.

Selon lui, la récente réunion entre les joueurs et les supporters a boosté le moral et la mentalité du groupe olympien, une dynamique que les Phocéens espèrent prolonger dans la capitale pour ce choc crucial de Ligue 1.