OM Mercato : l’indésirable Murillo quitte Marseille (officiel)

L’OM vient d’annoncer officiellement ce vendredi 6 février le transfert de Amir Murillo au club turc de Besiktas. Arrivé à l’OM en août 2023 en provenance du RSC Anderlecht, le défenseur international panaméen a porté les couleurs marseillaises pendant deux saisons et demie. Sous le maillot phocéen, Murillo a disputé 82 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 6 buts.

Un changement qui met fin à l’aventure marseillaise

Après avoir été un élément important du groupe depuis son arrivée, Murillo a vu sa trajectoire s’inverser ces derniers jours. En effet, à la veille du choc de Coupe de France contre Rennes (3-0), Roberto De Zerbi a reproché à son joueur son manque d’investissement.

Les négociations avec Besiktas ont été menées dans les dernières heures du mercato turc, avec une ouverture de marché encore possible de l’autre côté de la Méditerranée. Un accord financier autour de 6 millions d’euros, bonus compris, a été conclu entre les deux clubs.

Murillo s’est donc rendu à Istanbul dans la foulée pour finaliser son transfert, et s’est engagé 2 ans et demi plus 1 an en option.