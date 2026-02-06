À LA UNE DU 6 FéV 2026
[20:26]FC Nantes : le groupe de Kantari pour affronter l’OL, plusieurs joueurs écartés
[20:13]LOSC : la compo de Genesio pour affronter Metz, avec une recrue
[20:07]OM Mercato : l’indésirable Murillo quitte Marseille (officiel)
[20:00]ASSE : Montanier va ressusciter les Verts, Cohade en est convaincu !
[19:30]OM Mercato : Sergio Ramos à Marseille, la folle rumeur est confirmée !
[19:05]Real Madrid : une terrible nouvelle tombe pour Rodrygo (officiel)
[18:45]Stade Rennais : Beye prêt à prendre la porte… à des conditions délirantes !
[18:36]ASSE : beaucoup d’absents mais des recrues dans le premier groupe de Montanier face au MHSC
[18:26]RC Lens : un nouveau choix fort dans le groupe de Sage face au Stade Rennais
[18:12]Real Madrid : Mbappé sans pitié, les huissiers traquent le PSG jusqu’au dernier centime !
OM Mercato : l’indésirable Murillo quitte Marseille (officiel)

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 20:07
💬 Commenter
L’OM vient d’annoncer officiellement ce vendredi 6 février le transfert de Amir Murillo au club turc de Besiktas. Arrivé à l’OM en août 2023 en provenance du RSC Anderlecht, le défenseur international panaméen a porté les couleurs marseillaises pendant deux saisons et demie. Sous le maillot phocéen, Murillo a disputé 82 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 6 buts.

Un changement qui met fin à l’aventure marseillaise

Après avoir été un élément important du groupe depuis son arrivée, Murillo a vu sa trajectoire s’inverser ces derniers jours. En effet, à la veille du choc de Coupe de France contre Rennes (3-0), Roberto De Zerbi a reproché à son joueur son manque d’investissement.

Les négociations avec Besiktas ont été menées dans les dernières heures du mercato turc, avec une ouverture de marché encore possible de l’autre côté de la Méditerranée. Un accord financier autour de 6 millions d’euros, bonus compris, a été conclu entre les deux clubs.

Murillo s’est donc rendu à Istanbul dans la foulée pour finaliser son transfert, et s’est engagé 2 ans et demi plus 1 an en option.

