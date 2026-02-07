À LA UNE DU 7 FéV 2026
[10:00]FC Nantes – OL : la compo probable de Kantari, avec 4 recrues d’entrée
[09:30]RC Lens – Stade Rennais : un champion du monde défend Habib Beye et se paye Brice Samba !
[09:00]ASSE – Montpellier : quelle première compo pour Montanier ?
[08:30]OM Mercato : les dessous des deals avec Sassuolo dévoilés
[08:00]PSG : Luis Enrique sur le point de quitter Paris ? Un géant serait passé à l’action !
[07:00]RC Lens : la compo probable face au Stade Rennais, beaucoup de changements attendus
[06:00]ASSE : les dessous de l’arrivée de Montanier dévoilés, Horneland s’étrangle !
[05:00]LOSC : Genesio ne lève pas les doutes sur son avenir chez les Dogues
[23:02]OL Mercato : un cadre de Fonseca dans le viseur d’un club XXL !
[22:48]FC Metz – LOSC (0-0) : au ralenti, les Dogues ne gagnent toujours pas en Ligue 1
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : les dessous des deals avec Sassuolo dévoilés

Par Laurent Hess - 7 Fév 2026, 08:30
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le Mercato hivernal l’a confirmé : l’OM a tissé des liens étroits avec Sassuolo. Le président du club italien a expliqué pourquoi.

Entre l’OM et Sassuolo, l’osmose ne fait plus débat. Le mercato hivernal l’a une fois encore démontré, scellant les liaisons étroites entretenues par les deux clubs. Le partenariat OM – Sassuolo a trouvé une traduction concrète lors du dernier Mercato : Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Ismaël Koné ont tous rejoint la Serie A en provenance de l’OM. Ce triple mouvement témoigne de la fluidité des échanges et d’un climat de confiance inhabituel à ce niveau.

Carnevali souligne des liens d’exception entre l’OM et Sassuolo

Le patron de Sassuolo, Giovanni Carnevali, le confirme sans détour : « Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux », glisse-t-il à Foot Mercato. Au-delà des simples transferts, c’est l’esprit de collaboration qui est mis à l’honneur. « J’ai eu la chance de travailler avec Pablo Longoria à nos débuts… Il est devenu président de Marseille grâce à ses qualités humaines et professionnelles », ajoute-t-il, insistant sur cette admiration sincère et rare dans le football d’élite. À l’origine de cette harmonie, deux figures : Pablo Longoria, responsable du recrutement à Sassuolo avant de s’imposer à Marseille, et Roberto De Zerbi, avec qui Carnevali a « passé de très bons moments et obtenu d’excellents résultats » en Italie. Reste à savoir jusqu’où cette collaboration d’exception portera-t-elle les deux clubs dans les prochaines années ?

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot