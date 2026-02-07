OM Mercato : les dessous des deals avec Sassuolo dévoilés

Le Mercato hivernal l’a confirmé : l’OM a tissé des liens étroits avec Sassuolo. Le président du club italien a expliqué pourquoi.

Entre l’OM et Sassuolo, l’osmose ne fait plus débat. Le mercato hivernal l’a une fois encore démontré, scellant les liaisons étroites entretenues par les deux clubs. Le partenariat OM – Sassuolo a trouvé une traduction concrète lors du dernier Mercato : Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Ismaël Koné ont tous rejoint la Serie A en provenance de l’OM. Ce triple mouvement témoigne de la fluidité des échanges et d’un climat de confiance inhabituel à ce niveau.

Carnevali souligne des liens d’exception entre l’OM et Sassuolo

Le patron de Sassuolo, Giovanni Carnevali, le confirme sans détour : « Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux », glisse-t-il à Foot Mercato. Au-delà des simples transferts, c’est l’esprit de collaboration qui est mis à l’honneur. « J’ai eu la chance de travailler avec Pablo Longoria à nos débuts… Il est devenu président de Marseille grâce à ses qualités humaines et professionnelles », ajoute-t-il, insistant sur cette admiration sincère et rare dans le football d’élite. À l’origine de cette harmonie, deux figures : Pablo Longoria, responsable du recrutement à Sassuolo avant de s’imposer à Marseille, et Roberto De Zerbi, avec qui Carnevali a « passé de très bons moments et obtenu d’excellents résultats » en Italie. Reste à savoir jusqu’où cette collaboration d’exception portera-t-elle les deux clubs dans les prochaines années ?