PSG – OM : De Zerbi n’est pas le seul à attendre Mason Greenwood au tournant

Avant le déplacement à Paris, tous les regards semblent tournés vers Mason Greenwood à l’OM…

Souvent en dedans contre les grosses équipes, Mason Greenwood portera-t-il l’OM demain soir face au PSG ? Présent vendredi en conférence de presse avant le Classique, Roberto De Zerbi s’est dit ravi de ce que proposait l’Anglais cette saison et il a confié qu’il n’hésitait pas à le menacer pour obtenir le meilleur de lui. « On a toujours besoin d’un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C’est un Greenwood mondial, parce qu’en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il n’est pas parti et il est resté ici. Il a compris qu’on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l’OM. J’espère qu’il va continuer comme ça. Moi je le menace avec ça en lui assurant qu’il doit continuer comme ça et que c’est avant tout pour lui. Parce que je le vois aussi un petit peu plus humain. Il sourit parfois, il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu’avant. Et ça, c’est quelque chose de positif. Maintenant tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu’avant. »

Rothen pense que l’OM a besoin d’un Greenwood au top pour inquiéter le PSG

Le meilleur buteur de l’OM est dépeint par Jérôme Rothen comme le facteur X de l’équipe phocéenne. « Toutes les grandes équipes sont dépendantes de leurs meilleurs joueurs. Le problème est autour, qui peut prendre le relais lorsqu’il est moins bien ? Personne. Au Parc, il leur faudra un grand Greenwood », estime-t-il. Mais le pronlème, selon Emmanuel Petit, c’est que Greenwood n’est pas mis dans les meilleures conditions à l’OM… « Un joueur tout seul ne fait pas tout, il est obligé d’avoir un collectif qui tourne pour le faire briller. À notre époque, on avait Zizou. À l’OM, il n’y a pas de collectif, même Greenwood disparaît dans les grands matchs, il n’est pas le sauveur », constate le champion du monde 98.