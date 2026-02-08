Stade Rennais : Habib Beye divise aussi les Champions du monde !

Le Stade Rennais est sous tension avant son déplacement à Lens, où Brice Samba, en conflit avec Habib Beye, n’a pas été convoqué. Deux anciens champions du monde 98 ont pris position. Et ils ne sont pas d’accord…

Comme relayé sur notre site, Foot Mercato révélait hier qu’Habib Beye et ses agents ont ouvert la porte à un départ anticipé du Stade Rennais, à des conditions financières importantes. Beye réclamerait le paiement de son salaire de cette saison et de la suivante, l’année optionnelle devant être activée en cas de qualification européenne. Il exigerait également un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Méïté, qu’il estime avoir fortement contribué à valoriser avant leurs ventes record. Un tissu de mensonges, selon le communiqué du SRFC publié hier soir, le club breton dénonçant « des propos calomnieux », en ajoutant « À la veille d’un déplacement important, ces tentatives de déstabilisation sont indécentes et malhonnêtes. Le Stade Rennais F.C., dans son ensemble, joueurs, coach, staff, direction, met tout en œuvre pour retrouver une dynamique positive afin d’atteindre ses objectifs. »

Petit comprend Beye, pas Charbonnier

C’est donc un Stade Rennais sous tension qui se rend ce samedi après-midi sur le terrain du RC Lens. Un déplacement que va rater Brice Samba, le portier rennais, avec qui Beye aurait eu une altercation lors de la défaite face à l’OM (0-3) en Coupe de France. L’ancien champion du monde 98 Emmanuel Petit s’est invité sur ce débat hier, sur les ondes de RMC. Et il a soutenu Beye. « On est dans une époque où les entraîneurs sont en première ligne. Un joueur prend à partie son entraîneur devant tout le monde, il se fout de la hiérarchie et du respect qui doivent s’imposer ». Samba a dû apprécier. Mais le portier rennais a pu compter sur le soutien de l’ancien 3e gardien des Bleus Lionel Charbonnier. « Si Beye agit comme ça, c’est parce qu’il doit sentir que son groupe n’est pas capable de s’autogérer. Il surjoue son management et ça déstabilise tout le monde ». Corporatisme, quand tu nous tiens !