PSG : gros coup dur pour un protégé de Luis Enrique

Par Laurent Hess - 7 Fév 2026, 12:00
Coup dur au PSG : Quentin Ndjantou, jeune pépite formée au club, sera absent des terrains pour de longs mois. L’ailier de 18 ans, auteur d’un début de saison prometteur avec le PSG, a subi une opération à l’ischio-jambier droit qui met sans doute un terme à son exercice.

Le PSG officialise une longue absence pour Ndjantou

Le PSG vient de communiquer officiellement sur la situation : suite à une intervention chirurgicale réalisée après des examens complémentaires, la durée de l’indisponibilité de Quentin Ndjantou est estimée à plusieurs mois. Pur produit de la formation, Ndjantou, apprécié de Luis Enrique, s’est rapidement imposé comme l’un des visages de la nouvelle génération parisienne, fort de ses 15 apparitions, 1 but et 2 passes décisives cette saison.

L’opération, jugée incontournable par le staff médical, prive le PSG jusqu’à la fin de saison d’un ailier en pleine ascension. Arrivé en 2025 au sein du groupe professionnel, Ndjantou, également international U19, voyait sa valeur marchande grimper ces derniers mois. Son rôle de dynamiteur sur l’aile gauche et sa marge de progression faisaient de lui une option de plus en plus crédible pour Luis Enrique.

Outre l’absence de Ndjantou, le milieu de terrain Fabian Ruiz ne sera pas non plus disponible ce dimanche face à l’OM, toujours en phase de reprise individuelle.

  • Quentin Ndjantou (ischio-jambier droit) – saison probablement terminée
  • Fabian Ruiz (en soins) – forfait pour PSG-OM

