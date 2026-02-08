Romain Molina a laissé entendre qu’Arnaud Pouille pourrait aussi être débarqué par le Stade Rennais en fin de saison. Mais s’il fallait choisir, qui du président exécutif ou d’Habib Beye le SRFC devrait garder ? Nos journalistes en débattent.

Je fais plus confiance à Beye

« Romain Molina a révélé, dans un tweet après la défaite rennaise à Lens (1-3), que la famille Pinault avait ouvert les yeux et qu’Habib Beye ne devrait pas être le seul à sauter en fin de saison. Sous-entendu : Arnaud Pouille devrait l’accompagner. Pour ce qui est de l’entraîneur, le journaliste va un peu vite en besogne car si Rennes se qualifie pour une Coupe européenne, il sera automatiquement prolongé. Et c’est encore largement possible. Mais puisque le thème du débat consiste à faire un choix, je choisirais Beye sans hésite. Parce qu’Arnaud Pouille est, à mes yeux, un mauvais dirigeant, qui répète encore et encore les mêmes erreurs. A Lens, il avait plombé les finances du club en accordant des salaires démesurés à des recrues. Il a refait la même chose à Rennes, ce qui a entraîné les ventes de Jacquet et Meïté cet hiver. En plus, il y a cette volonté de recruter des ex-Sang et Or (Samba, Fofana, Frankowski…) qui floppent mais qu’il maintient coûte que coûte puisqu’il veut faire Franck Haise en fin de saison. Ce qui prouve qu’en plus de ne pas retenir les leçons, il manque d’idées…

Pour moi, c’est vraiment lui qui devrait sauter. Habib Beye mériterait une seconde chance mais il faut qu’il apprenne à mettre de l’eau dans son vin car ses rapports avec les joueurs ne sont vraiment pas bons. Et un coach ne peut pas espérer avoir des résultats si ses joueurs ne l’apprécient pas »

Raphaël NOUET

Plutôt Pouille

« Comme Raphaël, je pense que Beye a déjà fait son temps au Stade Rennais. On sent bien qu’il y a une cassure avec son vestiaire, et les mauvais résultats actuels risquent fort de la diriger vers la sortie. Beye a su sortit quelques jeunes, que le SRFC a déjà vendus au prix fort (Meïté, Jacquet). Ma à part ça, son bilan n’est pas très positif et il est entaché par ses relations conflictuelles avec ses joueurs.

Beye a sans doute trop d’ego. On pouvait d’ailleurs le redouter. Après, concernant Pouille, je suis plutôt partagé. L’ancien lensois n’a pas tout bien fait depuis qu’il est à Rennes. Il a notamment surpayés les anciens lensois (Fofana, Samba), peu performants depuis leur arrivée en Bretagne (surtout Fofana). Mais on peut lui rendre grâce d’avoir redressé la barre après l’épisode catastrophique Massara-Sampaoli. La plupart des flops de l’Italien ont été recasés, voire la quasi totalité. C’est pourquoi je lui vois davantage un avenir au Stade Rennais qu’à Habib Beye. »

Laurent HESS