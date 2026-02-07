Avant le coup d’envoi du match à Lens, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, s’est exprimé sur la mise à l’écart de Brice Samba ainsi que sur la rumeur d’une démission.

L’élimination de la Coupe de France, mardi soir à Marseille (0-3), a plongé le Stade Rennais dans la crise. Brice Samba a été écarté pour un motif qui n’a pas été précisé et une rumeur a couru sur Habib Beye, prêt à démissionner selon elle. On attendait des réponses et l’entraîneur des Rouge et Noir en a apportées ce samedi, avant le coup d’envoi du match à Lens. Il a nié le fait que Samba avait été écarté à cause de son implication sur le deuxième but encaissé au Vélodrome et assuré qu’il n’avait pas songé à quitter son poste.

« Si j’ai songé à la démission ? Je suis là, devant vous, motivé à 200% »

« Les responsabilités d’un entraîneur sont d’être le garant de la performance et des choix de joueurs qui en découlent. Et la deuxième chose, c’est d’être la garant de l’institution dans le respect qu’elle nécessite. Alors, quand ces deux choses-là ne sont pas réunies, on fait des choix différents. Ca n’a rien à voir avec le but encaissé à Marseille, c’est juste un fait de jeu. Ce n’est pas le terrain. Faites l’interprétation que vous voulez. Je ne comprends pas cette instabilité. C’est vrai qu’il y a des résultats négatifs mais on est 6es, on n’est qu’à deux points de Lille. Je peux comprendre la crise mais je la trouve exacerbée. Si j’ai songé à la démission ? Je suis là, devant vous, motivé à 200%. »

Vu ce qu’il dit sur Brice Samba, il semble peu probable que le gardien retrouve sa place de titulaire de sitôt. On comprend également à travers les propos d’Habib Beye que la situation est explosive au sein du Stade Rennais.