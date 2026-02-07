RC Lens – Stade Rennais : un champion du monde défend Habib Beye et se paye Brice Samba !

Le Stade Rennais est sous tension avant son déplacement à Lens, où Brice Samba, en conflit avec Habib Beye, n’a pas été convoqué. Emmanuel Petit a pris position.

Comme relayé sur notre site, Foot Mercato révélait hier qu’Habib Beye et ses agents ont ouvert la porte à un départ anticipé, mais sous conditions financières importantes. Beye réclamerait le paiement de son salaire de cette saison et de la suivante, l’année optionnelle devant être activée en cas de qualification européenne. Il exigerait également un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Méïté, qu’il estime avoir fortement contribué à valoriser avant leurs ventes record. Un tissu de mensonges, selon le communiqué du SRFC publié hier soir, le club breton dénonçant

« des propos calomnieux », en ajoutant « À la veille d’un déplacement important, ces tentatives de déstabilisation sont indécentes et malhonnêtes. Le Stade Rennais F.C., dans son ensemble, joueurs, coach, staff, direction, met tout en œuvre pour retrouver une dynamique positive afin d’atteindre ses objectifs. »

Petit comprend Beye

C’est donc un Stade Rennais sous tension qui se rend ce samedi après-midi sur le terrain du RC Lens. Un déplacement que va rater Brice Samba, le portier rennais, avec qui Beye aurait eu une altercation lors de la défaite face à l’OM (0-3) en Coupe de France. L’ancien champion du monde 98 Emmanuel Petit s’est invité sur ce débat hier, sur les ondes de RMC. Et il a soutenu Beye. « On est dans une époque où les entraîneurs sont en première ligne. Un joueur prend à partie son entraîneur devant tout le monde, il se fout de la hiérarchie et du respect qui doivent s’imposer ». Samba a dû apprécier !