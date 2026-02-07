À LA UNE DU 8 FéV 2026
[00:00]OM : Balotelli raconte sa nuit torride avec 4 filles
[23:04]FC Nantes – OL (0-1) : Lyon gagne mais perd Endrick, les Canaris malchanceux
[22:38]ASSE – Montpellier : ravi, Montanier estime toutefois qu’il a du pain sur la planche
[22:17]ASSE – Montpellier : Nadé évoque « une nouvelle énergie »
[21:54]ASSE – Montpellier (1-0) : Le Cardinal offre un premier succès à Montanier
[21:38]FC Nantes : la banderole moqueuse des supporters sur le mercato
[21:24]Stade Rennais : Rongier prend position dans le conflit Beye – Samba
[20:40]RC Lens : Sage réagit aux débuts de Saint-Maximin et dévoile son résultat rêvé pour PSG-OM
[20:14]FC Nantes – OL : les compos sont tombées
[20:09]ASSE : les ultras entre hommage à Gasset et nouvelles banderoles cinglantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Montpellier : Nadé évoque « une nouvelle énergie »

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 22:17
💬 Commenter
Mickaël Nadé au milieu de joueurs montpelliérains.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le défenseur de l’ASSE Mickaël Nadé était au micro de beIN après la victoire de son équipe sur Montpellier (1-0) ce soir, pour la première de Philippe Montanier sur le banc.

C’était un soir de première pour l’AS Saint-Etienne ce soir. Première pour Philippe Montanier sur son banc. Première pour Julien Le Cardinal, arrivé il y a quelques jours en provenance de Brest. Et, finalement, première victoire depuis le 17 janvier et le match contre Clermont (1-0). Grâce à ces trois points, les Verts remontent à la 4e place, à quatre points du leader troyen, battu à Nancy (1-2) ce samedi. Une issue heureuse à une prestation assez poussive, qui a réjoui Mickaël Nadé.

« Le plus important était de renouer avec la victoire »

Au micro de beIN, le défenseur stéphanois a déclaré : « Le plus important était de renouer avec la victoire. Je suis très content pour Julien (Le Cardinal). Pour sa première dans le Chaudron, il marque, c’est fort ! Ca ne peut que nous faire du bien. On a peut-être concédé une demi-occasion mais Gautier (Larssoneur) a fait l’arrêt qu’il fallait. On est très content de l’état d’esprit de l’équipe aujourd’hui. Il y a un nouveau coach, une nouvelle énergie, on va essayer de l’utiliser, avec notre public, pour atteindre notre objectif ».

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un succès à confirmer samedi prochain au Roudourou, contre Guingamp. Avec cette « nouvelle énergie », les Verts, qui restent les grands favoris de la Ligue 2, pourraient enfin justifier leur statut.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot