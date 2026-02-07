Le défenseur de l’ASSE Mickaël Nadé était au micro de beIN après la victoire de son équipe sur Montpellier (1-0) ce soir, pour la première de Philippe Montanier sur le banc.

C’était un soir de première pour l’AS Saint-Etienne ce soir. Première pour Philippe Montanier sur son banc. Première pour Julien Le Cardinal, arrivé il y a quelques jours en provenance de Brest. Et, finalement, première victoire depuis le 17 janvier et le match contre Clermont (1-0). Grâce à ces trois points, les Verts remontent à la 4e place, à quatre points du leader troyen, battu à Nancy (1-2) ce samedi. Une issue heureuse à une prestation assez poussive, qui a réjoui Mickaël Nadé.

« Le plus important était de renouer avec la victoire »

Au micro de beIN, le défenseur stéphanois a déclaré : « Le plus important était de renouer avec la victoire. Je suis très content pour Julien (Le Cardinal). Pour sa première dans le Chaudron, il marque, c’est fort ! Ca ne peut que nous faire du bien. On a peut-être concédé une demi-occasion mais Gautier (Larssoneur) a fait l’arrêt qu’il fallait. On est très content de l’état d’esprit de l’équipe aujourd’hui. Il y a un nouveau coach, une nouvelle énergie, on va essayer de l’utiliser, avec notre public, pour atteindre notre objectif ».

Un succès à confirmer samedi prochain au Roudourou, contre Guingamp. Avec cette « nouvelle énergie », les Verts, qui restent les grands favoris de la Ligue 2, pourraient enfin justifier leur statut.