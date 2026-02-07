À LA UNE DU 7 FéV 2026
[20:14]FC Nantes – OL : les compos sont tombées
[20:09]ASSE : les ultras entre hommage à Gasset et nouvelles banderoles cinglantes
[19:52]RC Lens – Stade Rennais : Beye combattif après cette nouvelle défaite
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
ASSE : les ultras entre hommage à Gasset et nouvelles banderoles cinglantes

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 20:09
💬 Commenter
Les banderoles des Green Angels à l'entrée des deux équipes.
Avant le match contre Montpellier ce soir, les supporters de l’ASSE ont déployé des banderoles visant notamment leurs joueurs avant de rendre hommage à Jean-Louis Gasset, disparu le 26 décembre.

Comme attendu, l’avant-match entre l’AS Saint-Etienne et Montpellier a été marqué par un hommage à Jean-Louis Gasset. Ancien joueur, entraîneur et dirigeant du MHSC, passé sur le banc des Verts pendant un peu moins de deux saisons (2017-19), le technicien s’est éteint le 26 décembre à l’âge de 72 ans. Pour cette affiche entre deux de ses anciens clubs, l’ASSE a rendu hommage à Gasset, et les supporters aussi. « Au Peuple Vert vous avez laissé votre empreinte humaine et affective. Reposez en paix Monsieur Gasset », pouvait-t-on lire chez les Magic Fans.

« Ekwah : simuler une maladie pour ne pas aller bosser, c’est notre mentalité, pas la tienne ! »

Mais les autres banderoles n’ont pas été aussi empreintes d’hommages. Au contraire ! Le kop sud a écrit : « Chez nous, seule notre étoile a sa place au-dessus du blason. Notre état d’esprit est collectif, que ceux qui n’en font pas partie s’en aillent ». Une autre banderole s’est moquée avec beaucoup d’humour de Pierre Ekwah, prêté par Watford cet hiver après six mois de grève suite à la relégation : « Ekwah : simuler une maladie pour ne pas aller bosser, c’est notre mentalité, pas la tienne ! ».

Enfin, les Green Angels ont déployé une bâche sur laquelle était écrit : « A Geoffroy, le public pardonne tout sauf le manque d’envie ». Un message pas vraiment entendu lors des premières minutes de la partie puisque c’est Montpellier qui a dominé les débats…

