[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 17:18
Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant lors de leur dernière expérience, à Montpellier.
Décédé le 26 décembre, Jean-Louis Gasset aura droit à un hommage ce soir, avant ASSE-Montpellier, deux clubs qu’il a dirigés et auxquels il était très attaché.

Ce soir, le coup d’envoi du match entre l’AS Saint-Etienne et Montpellier (à 20h) sera précédé d’un hommage à Jean-Louis Gasset. L’entraîneur est décédé le 26 décembre à l’âge de 72 ans. Né à Montpellier, fils d’un membre fondateur du MHSC, Gasset y a joué, entraîné et été dirigeant pendant des décennies et en plusieurs fois. Il a également officié à l’ASSE entre 2017 et 2019. Un passage très apprécié dans le Forez puisqu’il avait permis aux Verts de renouer avec l’Europe. Ce match entre deux de ses anciens clubs était donc le meilleur moment pour lui rendre hommage.

« Il a kiffé cette période-là et ne pensait pas vivre ça »

Dans les colonnes du Midi Libre, son ami et ancien adjoint Ghislan Printant a dit combien Jean-Louis Gasset avait apprécié son passage à Saint-Etienne : « Les joueurs avaient mis une casquette pour le dernier match à Angers. La semaine précédente, après l’ultime rencontre à domicile, les kops l’avaient salué. C’était vraiment une fierté pour lui, c’était le reflet de l’humanité qu’il dégageait. Il a kiffé cette période-là et ne pensait pas vivre ça ».

« On allait faire les courses ensemble à Saint-Étienne. Je voyais, partout où on passait, le respect et l’amour des gens à son égard. Il en était étonné. Donner du bonheur aux gens lui suffisait. Sentir autant de passion chez des gens simples, ça le faisait kiffer. Tu sentais que le club avait une histoire et qu’il fallait la faire revivre. L’ambiance pesante, au début, s’est transformée en joie de vivre. Il faisait soleil tous les jours à Saint-Étienne. »

