ASSE – MHSC : Zoumana Camara se moque gentiment des Verts

À l’aube d’un duel capital face à l’ASSE, Zoumana Camara déplace le projecteur : plutôt que d’alimenter la polémique autour des nombreux blessés stéphanois, le coach du MHSC recentre la discussion sur la force de son propre groupe et la nécessité d’afficher une mentalité sans faille dans cette séquence décisive de la saison.

La gestion des absences côté ASSE : Camara s’en moque gentiment

Le discours de Zoumana Camara en conférence de presse tranche net : pas question de s’attarder sur l’hécatombe du côté des Verts. Visiblement agacé par les interrogations récurrentes sur l’infirmerie stéphanoise, l’ancien défenseur central tient à relativiser la portée de ces absences. « Les blessures à l’ASSE ? Ça ne change rien du tout, ils ont des problèmes de riches. J’aimerais avoir un effectif aussi fourni et autant de blessés pour pouvoir aligner une équipe comme celle qu’ils vont aligner. Ce n’est pas mon problème », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par EVECT.

Cette sortie appuyée vise autant à écarter tout prétexte qu’à maintenir la pression sur le collectif montpelliérain. Camara n’a guère envie d’entrer dans le jeu psychologique : il sait que l’ASSE reste capable de s’appuyer sur la densité et la qualité de son groupe.

Une préparation sans excuse pour Montpellier

À Montpellier, le technicien refuse de céder à l’alibi de la récupération express ou du calendrier bousculé. Sorti frustré d’une élimination en Coupe de France, Camara insiste sur la nécessité de se projeter vers l’essentiel : « On savait que c’était des échéances proches avec peu de récupération, en jouant Saint-Étienne, on savait très bien que ce serait le samedi soir, et pas le lundi (sourire).. »

L’état d’esprit est limpide : fuir tout contexte anxiogène pour maximiser la performance. Le coach l’assure : « On montre un autre visage en ce moment mais on doit continuer de la sorte demain contre Saint-Étienne et amener de la justesse dans nos choix et de la personnalité pour faire mal à cet adversaire. »

Preuve de cette approche, Camara n’accorde aucun poids particulier à la situation inédite des Verts, qui s’apprêtent à disputer une première confrontation sous les ordres d’un nouveau coach : « Il y a bien une équipe qui va jouer une première fois contre leur nouvel entraineur et bien c’est tombé sur nous mais j’ai envie de vous dire que ce n’est pas notre problème, c’est le leur. »

Un match capital pour les deux équipes

L’enjeu du week-end est clair : l’occasion de recoller au classement et de s’affirmer dans cette seconde partie de saison. L’ASSE, qui cherche à relancer une dynamique après les premiers pas de Philippe Montanier, pourrait profiter de l’opportunité pour confirmer ses ambitions après une fin de mercato animé.

Mais c’est aussi pour Montpellier un tournant où la capacité à se resserrer autour des valeurs collectives fera la différence. Camara préfère l’action au discours : « Il faut regarder devant avec un match important. » L’heure n’est ni à la nostalgie ni à l’excuse, mais à la réalité du terrain.

Entre enjeux sportifs et dynamique de groupe, ce ASSE-MHSC s’annonce brûlant. Le message de Camara est limpide : cap sur la performance, sans détour par les obstacles adverses. Place au jeu, à la régularité et au mental — le reste, il le laisse aux autres.