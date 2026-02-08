À LA UNE DU 8 FéV 2026
Mercato : Rodri (Manchester City) a déjà donné sa réponse au Real Madrid !

Par Laurent Hess - 8 Fév 2026, 15:00
Sollicité par le Real Madrid, Rodri, le Ballon d’Or 2024, a tranché entre Manchester City et le club merengue.

Opéré des ligaments croisés en septembre 2024, Rodri, élu Ballon d’Or 2024 peu de temps après son opération, avait repris la compétition en mai dernier. C’était contre Bournemouth, 8 mois après son opération. Depuis, le milieu espagnol tarde à enchaîner. En début de saison, Pep Guardiola avait expliqué qu’il devait reprendre en douceur. « Rodri est sur le point de revenir, son genou est en parfait état. Il a joué contre la Juventus (lors de la Coupe du monde des clubs en juin), puis a dû s’arrêter pendant six semaines pour cause de blessure. Nous allons essayer d’éviter cela. Il doit maintenant accumuler des minutes à l’entraînement et surtout quelques minutes en match. Car ce que nous voulons pour lui, ce n’est pas qu’il revienne, fasse un pas en arrière, revienne et fasse à nouveau un pas en arrière… Ce ne serait pas bon. »

Le Real Madrid veut faire de Rodri son futur capitaine

Mais ce scenario redouté par Guardiola est en train de se passer. Cette saison, Rodri a déjà manqué beaucoup de matchs et il n’arrive pas vraiment à enchaîner. Pour autant, le Real Madrid ne serait pas refroidi. Le club merengue envisagerait une offensive pour tenter de recruter le milieu défensif l’été prochain. Et selon El Nacional, la porte pourrait s’ouvrir. Pep Guardiola et Manchester City auraient posé leurs conditions. Le technicien espagnol serait prêt à laisser partir Rodri à l’unique condition de récupérer deux joueurs du Real Madrid : Rodrygo Goes et Federico Valverde. De son côté, TEAMtalk confirme l’intérêt du Real Madrid. Et soutient que celui-ci est réciproque. Rodri rêverait de revenir en Espagne par la grande porte, séduit par le projet du Real Madrid. Qui lui proposerait un rôle très important, et fort probablement le brassard de capitaine.

