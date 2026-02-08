Stade Rennais : le RC Lens a scellé le sort d’Habib Beye, Pierre Ménès tire dans le tas et accuse la direction !

Pierre Ménès ne croit guère au maintien d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais après la défaite essuyée à Lens. Mais il n’épargne personne au SRFC, pas même la famille Pinault…

Le compte à rebours est lancé : selon Ouest-France et RMC, la direction rennaise, portée par la famille Pinault, doit trancher “avant lundi” le cas d’Habib Beye. « Le signal envoyé d’une démobilisation, contrairement à la première crise du mois d’octobre, pourrait cette fois compter », glisse RMC, qui parle de « crépuscule » pour l’ancien défenseur. Beye semble donc se diriger vers la sortie, la défaite d’hier soir sur la pelouse du RC Lens devrait lui être fatale. Ce que pressent aussi Pierre Ménès.

Ménès crie au complot du Stade Rennais contre Beye

Dans son analyse du match, l’ancien journaliste de Canal + n’a épargné personne au SRFC, ni Beye, ni les joueurs, ni la direction. « Rennes avait 35 minutes pour égaliser à Bollaert après l’expulsion très sévère d’Aguilar, mais ce qui a encore frappé, c’est son apathie, a commenté Ménès. Beye avait pourtant mis quatre joueurs offensifs sur la pelouse mais il n’y a pas eu plus de jeu, et son choix de se priver de Samba s’est retourné contre lui sur le but de Saint-Maximin où Silvestri a montré ses limites. C’est une pierre de plus dans le jardin de l’ami Habib et il commence à y en avoir beaucoup. »

Et à Ménès de dénoncer… « A Rennes, les bruits de couloir et les fausses informations sont une spécialité maison. Beye qui demanderait des commissions sur les transferts de Meïté et Jacquet en cas de licenciement, je pense que cela vient du club. Pinault signe les chèques, ce qui est très bien, mais il n’influe jamais sur la direction sportive du club. Je pense que c’est le début de la fin pour Beye, et qu’on se dirige vers une nouvelle saison très décevante du club breton. »