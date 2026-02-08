PSG – OM : De Zerbi prêt à surprendre avec un choix fort pour le Classico

Le Classico entre le PSG et l’OM s’annonce sous haute tension ce soir au Parc des Princes. Ce choc du football français prend une tournure inattendue : Roberto De Zerbi compte frapper un grand coup avec une décision forte concernant la cage olympienne…

Ce rendez-vous de la 21e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM n’est jamais un match comme les autres. Encore plus cette saison : Paris doit impérativement s’imposer pour tenir tête à Lens après leur dernier succès, alors que Marseille, légèrement distancé au classement, ne peut se permettre de voir Lyon prendre le large dans la course à la troisième place.

De Zerbi prêt à bouscule la hiérarchie des gardiens à l’OM

C’est l’annonce qui a fait monter la température à l’OM : selon L’Equipe, Roberto De Zerbi est sur le point de chambouler sa hiérarchie des gardiens en titularisant Jeffrey De Lange. Habituellement relégué dans l’ombre derrière Gerónimo Rulli, beaucoup moins rassurant ces dernières semaines, le Néerlandais a signé un retour remarqué lors de la récente rencontre de Coupe contre Rennes. Interrogé à propos de son choix, De Zerbi n’a rien laissé filtrer, distillant le suspense : « Vous verrez dimanche ». Mais les signes ne trompent pas, et tout indique que De Lange devrait bien vivre sa grande première dans un Classique bouillant.

Ce changement soudain intervient alors que Rulli a été récemment mis en difficulté par une série de prestations en demi-teinte. Cette décision illustre la volonté du coach phocéen de casser la routine, mais aussi de récompenser la dynamique positive observée ces derniers matches. Faire un pari pareil lors d’un Classico, c’est tout sauf anodin. Le technicien italien veut insuffler un vent de fraîcheur à son vestiaire et relancer la concurrence en interne, alors que la confiance s’était étiolée autour de Rulli. Pour l’OM, ce choix s’avère décisif dans la lutte pour le podium : une réussite de De Lange pourrait galvaniser toute l’équipe et ouvrir de nouvelles perspectives pour la deuxième moitié de saison.

