Revue de presse : l’AS Monaco attend le FC Nantes, coup dur à Metz

Par Raphaël Nouet - 12 Fév 2026, 10:00
Vanderson à la lutte avec Cozza lors du dernier Monaco-Nantes.
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Vanderson sait à quoi s’attendre avec le FC Nantes

Présent en conférence de presse hier, le défenseur de l’AS Monaco Vanderson s’est exprimé sur la réception du FC Nantes vendredi. Un adversaire que l’ASM avait battu 5-3 à la Beaujoire à l’aller : « La pression est toujours là, on connaît la situation, ce n’est pas un moment facile. On connaît également bien l’adversaire qui arrive, le match aller avait été difficile à Nantes. On avait affronté un bloc bas qui évoluait en contre-attaque avec de la vitesse sur les côtés. Ce sera à nous de montrer sur le terrain ce vendredi, ainsi que chaque week-end pour revenir au classement et prouver qu’il y a des qualités à l’AS Monaco ».

FC Metz : coup dur avant le match décisif contre Auxerre

Ce week-end, le FC Metz, dernier de Ligue 1, accueillera l’AJ Auxerre, 16e, qui le devance d’un point. Un succès permettrait au promu lorrain de passer devant son adversaire et peut-être le FC Nantes, qui aura joué vendredi à Monaco. Pour cette rencontre tellement importante, les Messins seront toutefois privés de Benjamin Stambouli. Le milieu de 35 ans s’est cassé une côte contre Lille (0-0). Son absence devrait durer plusieurs semaines.

AS MonacoFC Metz

