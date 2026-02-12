Stade Rennais – PSG : Luis Enrique s’en tamponne d’Habib Beye à l’OM !

Avant le match entre le Stade Rennais et le PSG vendredi, Luis Enrique, la coach du PSG, a été invité à s’exprimer sur le probable futur coach de l’OM, Habib Beye. Et sa réponse a fusé…

Luis Enrique a joué un vilain tour à l’OM et à Roberto De Zerbi le week-end dernier. Le 5-0 infligé par le PSG à Marseille a scellé le destin du technicien italien, remercié par l’OM. Le club phocéen s’apprête à accueillir Habib Beye, fraîchement débarqué du Stade Rennais où Franck Haise est attendu.

Luis Enrique n’a pas voulu s’exprimer sur Beye

En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a été invité à évoquer le bilan de Beye à Rennes. Mais l’Espagnol ne s’y est pas risqué. «Je ne vais pas parler de lui car ce n’est pas l’entraîneur de Rennes, a-t-il expliqué. C’est arrivé quelques fois ces dernières saisons qu’on affronte une équipe qui vient de changer de coach. On doit être attentif pour analyser les différentes circonstances dans les matches. On est habitué à ça et c’est important d’être prêt pour surmonter ça.»

C’est l’entraîneur de la réserve rennaise Sébastien Tambouret qui va assurer l’intérim face au PSG demain soir.