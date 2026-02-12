FC Nantes : Kantari fixe ses attentes pour Guilbert

Il faudra encore attendre un peu avant de voir Frédéric Guilbert effectuer ses débuts avec le FC Nantes. Mais Ahmed Kantari semble fonder de gros espoirs sur l’ancien strasbourgeois.

Bonne nouvelle pour les Jaune et Vert : hier en conférence, Ahmed Kantari a annoncé que tout le monde était disponible pour le déplacement du FC Nantes vendredi soir à Monaco. L’infirmerie est vide et aucun joueur n’est suspendu pour cette 22ᵉ journée de Ligue 1, mais Frédéric Guilbert n’est pas encore tour à fait prêt. C’est ce qu’a laissé entendre Kantari.

À 31 ans, le latéral droit arrivé libre de Lecce poursuit sa remise en forme, lui qui a été écarté en Italie durant ses six derniers mois de contrat jusqu’à sa résiliation.

Guibert a encore besoin de temps pour débuter au FC Nantes

« Il monte bien en puissance, a glissé le coach du FCN. Il arrive à enchaîner toutes les séances d’entraînement. Après, c’est une situation différente d’Abakar Sylla dans le sens où certes Abakar n’a pas joué à Strasbourg et n’a pas beaucoup joué les six derniers mois, mais il s’entraînait dans le groupe, il était dans l’effectif, donc il était dans l’intensité des séances. Fred, c’est un peu différent parce que depuis la fin de saison dernière, il était à part, dans un groupe à part à Lecce, donc il ne participait pas aux séances collectives. Il faut lui redonner des repères. Mais je suis très content en tout cas de ce qu’il propose à l’entraînement et on retrouve petit à petit les qualités du Frédéric Guilbert qu’on connaît. » L’ancien joueur du RCSA correspond à ce que Kantari attendait du Mercato… « Mon objectif a été de renforcer l’équipe en termes de leadership et de caractère. Il y avait une trop grosse responsabilité déversée sur deux ou trois joueurs de l’équipe. Dans cette situation, il faut que la responsabilité soit partagée. C’est pour cela que des joueurs d’expérience nous ont rejoints. Des joueurs qui connaissent la Ligue 1 et qui connaissent sa difficulté pour que les joueurs puissent se partager ce leadership et être concentrés sur leur prestation individuelle. On y arrivera collectivement avec de meilleures individualités ».

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)