À LA UNE DU 12 FéV 2026
Ligue des nations : un tirage compliqué pour les Bleus !

Par Laurent Hess - 12 Fév 2026, 19:50
💬 Commenter
L’équipe de France connait ses adversaires pour la prochaine Ligue des nations 2026-27.

Après la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis (11 juin-19 juillet), l’équipe de France disputera, à l’automne prochain, la Ligue des nations. Elle connait ses adversaires. En présence de Didier Deschamps, même si ce dernier ne devrait plus être à sa tête, c’est de la main de de Pepe, l’ancien défenseur du Real Madrid, que le tirage a été effectué. Et le Portugais n’a pas été clément avec l’équipe de France.

L’Italie, la Belgique et la Turquie au programme des Bleus

En effet, la France a été placée dans le groupe 1 de la Ligue des nations A, en compagnie de l’Italie, de la Belgique et de la Turquie. Un groupe très relevé. Si l’Italie et la Belgique sont des adversaires « traditionnels » des Bleus, la Turquie représente un adversaire moins souvent affronté. Les Bleus avaient souffert face aux Tucs lors de leurs deux dernières confrontations. C’était lors des éliminatoires de l’Euro 2020, avec une défaite à Konya (0-2) et un match nul à Saint-Denis (1-1).

Les groupes de la Ligue A

Groupe 1 :France, Italie, Belgique, Turquie
Groupe 2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce
Groupe 3 : Espagne, Croatie, Angleterre, Tchéquie
Groupe 4 : Portugal, Danemark, Norvège, pays de Galles.

Equipe de France

