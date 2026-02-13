OM Mercato : un banni de Deschamps raté de peu, la vérité éclate

Associé à de nombreuses reprises à l’OM l’été dernier, Aymeric Laporte a expliqué pourquoi il n’a pas signé à Marseille.

Invité sur RMC jeudi, Aymeric Laporte est revenu sur son retour en Europe après deux saisons en Arabie saoudite avec Al-Nassr. International espagnol (43 sélections, 2 buts) après avoir été boycotté par Didier Deschamps en équipe de France, Laporte a confirmé que l’OM s’était intéressé à lui l’été dernier.

« Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources », a expliqué Laporte.

« C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas »

Le vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne et de la Ligue des champions 2023 avec Manchester City a finalement choisi de revenir à son club formateur, l’Athletic Bilbao, mais aurait pu signer à Marseille.

Il a également évoqué son expérience en Arabie saoudite : « Je ne l’ai jamais dit avant aujourd’hui mais dès la première année en Arabie saoudite, je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je recherchais. J’en ai parlé au club dès la première année, ils m’ont demandé de patienter. C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas. Rien de grave, on n’a pas su gérer. On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année. Il y avait aussi l’aspect familial qui était important pour moi. »

Ainsi, si un transfert à l’OM était possible, le défenseur espagnol a privilégié le retour aux sources et la proximité avec sa famille, mettant fin à son aventure saoudienne et retrouvant le club qui l’a vu grandir.