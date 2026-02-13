OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié

L’OM s’enfonce dans l’incertitude à l’approche du duel capital contre Strasbourg. Touché par une otite et sujet à des vertiges, Leonardo Balerdi est contraint de déclarer forfait. Un coup dur supplémentaire pour un OM déjà sous pression après la claque reçue face au PSG et en proie aux doutes depuis la nomination en urgence de Pancho Abardonado sur le banc.

Un coup dur après la disasterclass contre le PSG

La semaine a été longue pour Balerdi. Critiqué pour sa prestation très compliquée au Parc des Princes – où le défenseur argentin n’était manifestement pas à 100% –, il devait profiter de la réception de Strasbourg pour se relancer. Ironie cruelle, ce sera finalement depuis les tribunes qu’il suivra ses coéquipiers dimanche, affaiblissant un peu plus une défense marseillaise déjà sur la corde raide.

Ce forfait intervient alors que l’OM traverse une période de turbulence extrême, entre résultats décevants et avenir incertain sur le banc. Depuis la mise à l’écart de Roberto De Zerbi, les choix sont scrutés, chaque absence pèse lourd.

Abardonado déçu de l’absence de Balerdi

Interrogé en conférence de presse, le nouveau coach intérimaire n’a pas masqué sa déception : « Balerdi va nous manquer, sinon tout le monde est sur le pont. Nayef s’est entraîné normalement. Leo a une otite et a eu quelques vertiges donc on n’a pas voulu prendre de risque. » Une décision raisonnée, mais qui place l’OM dans l’obligation de se réinventer défensivement en pleine crise.

Le point sur l’effectif de l’OM avant Strasbourg

Leonardo Balerdi forfait (otite, vertiges)

Nayef Aguerd revient à l’entraînement

L’effectif principal, à l’exception de Balerdi, reste mobilisé

Alors que la pression est déjà maximale, l’OM devra donc composer sans son défenseur argentin, mais pourra compter sur le retour d’Aguerd. Reste à savoir si cela suffira pour dissiper la tension et éviter de nouvelles déconvenues.