À LA UNE DU 13 FéV 2026
[16:00]FC Nantes : Kantari divise le vestiaire, la guerre interne explose chez les Canaris
[15:30]OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié
[15:00]ASSE : Montanier prévient ses joueurs du danger qui les attend à Guingamp
[14:00]Real Madrid : Arbeloa fait une annonce sur Mbappé et esquive le FC Barcelone
[13:30]FC Barcelone Mercato : la doublure idéale de Balde identifiée… elle coûte 40 M€ !
[12:58]Stade Rennais : réunion décisive pour le départ de Beye, l’OM se frotte les mains
[12:46]RC Lens Mercato : après Fulgini, un autre indésirable va changer de destination
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
[12:10]RC Lens : Sage a dû prendre la pire décision de son mandat chez les Sang et Or
[12:00]OM Mercato : snobé par Marseille, Pavard a déjà trouvé son futur club !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 15:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’OM s’enfonce dans l’incertitude à l’approche du duel capital contre Strasbourg. Touché par une otite et sujet à des vertiges, Leonardo Balerdi est contraint de déclarer forfait. Un coup dur supplémentaire pour un OM déjà sous pression après la claque reçue face au PSG et en proie aux doutes depuis la nomination en urgence de Pancho Abardonado sur le banc.

Un coup dur après la disasterclass contre le PSG

La semaine a été longue pour Balerdi. Critiqué pour sa prestation très compliquée au Parc des Princes – où le défenseur argentin n’était manifestement pas à 100% –, il devait profiter de la réception de Strasbourg pour se relancer. Ironie cruelle, ce sera finalement depuis les tribunes qu’il suivra ses coéquipiers dimanche, affaiblissant un peu plus une défense marseillaise déjà sur la corde raide.

Ce forfait intervient alors que l’OM traverse une période de turbulence extrême, entre résultats décevants et avenir incertain sur le banc. Depuis la mise à l’écart de Roberto De Zerbi, les choix sont scrutés, chaque absence pèse lourd.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Abardonado déçu de l’absence de Balerdi

Interrogé en conférence de presse, le nouveau coach intérimaire n’a pas masqué sa déception : « Balerdi va nous manquer, sinon tout le monde est sur le pont. Nayef s’est entraîné normalement. Leo a une otite et a eu quelques vertiges donc on n’a pas voulu prendre de risque. » Une décision raisonnée, mais qui place l’OM dans l’obligation de se réinventer défensivement en pleine crise.

Le point sur l’effectif de l’OM avant Strasbourg

  • Leonardo Balerdi forfait (otite, vertiges)
  • Nayef Aguerd revient à l’entraînement
  • L’effectif principal, à l’exception de Balerdi, reste mobilisé

Alors que la pression est déjà maximale, l’OM devra donc composer sans son défenseur argentin, mais pourra compter sur le retour d’Aguerd. Reste à savoir si cela suffira pour dissiper la tension et éviter de nouvelles déconvenues.

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes