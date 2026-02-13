FC Barcelone : Arbeloa et le Real Madrid se vengent d’Hansi Flick, Laporta monte au créneau

La lourde défaite du FC Barcelone hier en Coupe du Roi sur le terrain de l’Atlético (0-4) a incité Joan Laporta à soutenir Hansi Flick… qu’Alvaro Arbeloa a titillé, au Real Madrid.

Le FC Barcelone a pris l’eau hier, étrillé par l’Atlético (0-4), à Madrid, en ½ finale aller de Coupe du Roi. Un revers qui a fait sourire Alvaro Arbeloa, le coach du Real Madrid. En conférence de presse, celui-ci a rendu la monnaie de sa pièce à Hansi Flick. En effet, il y a quelques jours, l’Allemand, interrogé sur le parcours tranquille du Barça en Coupe du Roi, avait glissé : « Demandez au Real Madrid», en rappelant que le Real s’était fait sortir par Albacete, club de D2.Taquin, Arbeloa, interrogé sur le revers du Barça, a ainsi répondu : « Je n’ai rien à dire ou commenter. Demandez plutôt au FC Barcelone et à Hansi Flick». De bonne guerre !

Laporta soutient Flick

Cette défaite a aussi incité Joan Laporta à publier un communiqué sur ses réseaux. «Tout mon soutien à Hansi Flick, aux joueurs, à Deco et à son équipe, a écrit le président catalan. Avec la force de tous les supporters du Barça, je suis convaincu que nous avons une occasion historique de réaliser un grand retour au Spotify Camp Nou le 3 mars. Malheureusement, nous avons subi hier toute une série de revers, du mauvais état du terrain à un but injustement refusé qui nous a empêchés de lancer une remontée qui est encore possible lors du match retour si nous nous unissons tous pour soutenir et encourager l’équipe comme lors de ces grandes soirées épiques que nous avons vécues au stade. Du but refusé à Pau Cubarsí, c’est l’hôpital qui se moque de la charité, car cela nous rappelle ce qu’ils ont refusé à Lamine Yamal, également à tort, à Anoeta. Rien n’est innocent. C’est pourquoi nous devons nous battre contre tout et tout le monde. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons soutenir nos footballeurs. Je demande aux membres et à tous les supporters de leur montrer l’amour que nous leur portons et à quel point nous sommes fiers de la façon dont ils défendent nos couleurs. Vive le Barça et vive la Catalogne !»