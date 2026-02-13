Stade Rennais  : les recalés d’Habib Beye tiennent déjà leur revanche, ils ont fait chuter le PSG !

Le Stade Rennais recevait le PSG ce vendredi soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et il s’est imposé (3-1), dans le sillage de plusieurs joueurs avec lesquels Habib Beye était en froid…

Le Stade Rennais recevait le PSG ce soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assurait l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise. Comme il fallait s’y attendre, les supporters, déçus des résultats, ont déployé à l’entrée des joueurs une banderole ciblant à la fois Beye et la direction : «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours», a pesté le RCK, dont le message a dû être apprcié par Beye, Pouille ou encore la famille Pinault.

Al-Tamari a montré la voie, Samba décisif

Mais sur le terrain, le SRFC a répondu présent, dès l’entame de match. Et sur une ouverture de Nagida, Al-Tamari a ouvert le score en profitant du marquage un peu trop lointain de Pacho pour tromper Safonov d’une jolie frappe du gauche. A la pause, le but du Jordanien permettait à Rennes de virer en tête, après une première mi-temps bien maîtrisée. Les Bretons, apparus métamorphosés, n’ont pas concédé de grosses occasions face à des Parisiens décevants, qui n’ont inquiété Samba que sur un lob de Doué et des centres sur lesquels le portier rennais s’est régalé.

Au retour des vestiaires, Lepaul a doublé la mise peu après l’heure de jeu, avant que Dembélé ne ramène le PSG à 2-1 dans la foulée d’une tête croisée sur un centre d’Hakimi. Mais Embolo a profité d’un mauvais alignement de Zabarnyi pour ajouter un 3e but dans un Roazhon en ébullition. En fin de match, Samba a sorti un dernier arrêt sur une tentative de Barcola, sous les yeux de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France.

Pour rappel, Al-Tamari avait été ciblé par Beye lors de la défaite rennaise contre l’OM. « T’es pas un bon joueur toi, t’es là pour percuter c’est tout », avait lancé l’ancien défenseur au joueur, interloqué. Quant à Samba, il était en froid avec Beye, qui l’avait écarté lors du dernier déplacement à Lens… qui lui a été fatal. Une belle revanche pour le gardien breton, comme pour l’ailier jordanien. Libérés d’un poids ?