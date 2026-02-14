À LA UNE DU 14 FéV 2026
Stade Rennais – PSG : Pierre Ménès fracasse Doué, Hakimi et Zabarnyi

Par Laurent Hess - 14 Fév 2026, 09:00
Pierre Ménès n’a pas été tendre avec certains joueurs du PSG suite à la défaite des champions d’Europe hier à Rennes…

Après la défaite à Rennes (1-3), Ousmane Dembélé a déploré hier soir le pale visage affiché par le PSG. « On est très mal rentrés dans le match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même.»

Zabarnyi n’a rien à faire au PSG selon Ménès

Dans son analyse du match, Pierre Ménès a rejoint le Ballon d’Or. « Le PSG choisit ses matchs. A Rennes, après sa belle victoire contre l’OM, il a manqué d’humilité à l’image de Désiré Doué et de son piqué ridicule sur Samba. Il avait eu la même occasion en finale de Ligue des champions contre l’Inter et il n’avait pas fait ça. » Et à Ménès de pointer les défaillances d’autres joueurs parisiens… « Pacho et Nuno Mendes ont été en dessous, Zaïre-Emery a donné l’impression d’être perdu au milieu et Hakimi a joué en ballerines. Quant à Zabarnyi, il manque de donner un but à Nordrin, il ne saute pas sur le but de Lepaul… Il n’a définitivement rien à foutre dans ce club. » Rhabillé pour l’hiver, l’Ukrainien !

