OM Mercato : rien ne va plus à Marseille, Murillo remercie De Zerbi !

Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, Amir Murillo savoure son arrivée au Besiktas, loin de cet OM qui s’enfonce dans la crise.

Ce samedi, au Stade Vélodrome à Marseille, la réception du RC Strasbourg s’est déroulée dans une ambiance très tendue, marquée par le mécontentement des supporters, une protestation inédite dans les tribunes et des incidents en fin de rencontre. L’OM a concédé un nouveau match nul (2-2) dans le temps additionnel et les supporters ont fait entendre leur colère, avant, pendant et après le match.

Avant même le coup d’envoi, l’ambiance était singulièrement hostile au Vélodrome. Des supporters ont entamé une grève des chants et des tribunes, désertant notamment les virages pendant les 15 premières minutes du match, avec des banderoles hostiles à la direction et à la gestion du club qui ont été déployées, appelant au départ de dirigeants comme Pablo Longoria ou du propriétaire Frank McCourt. Dans plusieurs sections du stade, des fans ont conspué les joueurs à la fin du match, reflétant l’énervement grandissant autour de la crise sportive. Et après la rencontre, un groupe de supporters mécontents a tenté de pénétrer dans les salons présidentiels, incitant stadiers et forces de l’ordre (CRS) présents à l’extérieur à intervenir.

Murillo ravi d’avoir quitté l’OM pour Besiktas

Un contexte qu’Amir Murillo a été invité à quitter, poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi. Arrivé à l’été 2023, le latéral panaméen a été invité à se trouver un nouveau point de chute durant le mercato hivernal et c’est finalement en Turquie qu’il poursuit sa carrière, avec un transfert estimé à environ 6 M€, au Besiktas. Présenté officiellement aux côtés des autres recrues stambouliotes, Murillo n’a pas caché son enthousiasme. « Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen du club est une grande fierté ». Et au défenseur de 30 ans de confier ses objectifs…« Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici, dans l’un des plus grands du monde. Je suis extrêmement ambitieux et déterminé à aider mon équipe. J’ai soif de succès et je suis passionné. » Merci qui ?