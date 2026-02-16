À LA UNE DU 17 FéV 2026
Real Madrid : Camavinga fait son mea culpa et de grandes promesses

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 21:40
A la veille du barrage aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica, Eduardo Camavinga s’est livré avec franchise, affichant à la fois sa frustration et une détermination brûlante. Le milieu français du Real assume pleinement ses hauts et ses bas.

Arrivé au Real Madrid en 2021, Camavinga a connu des débuts éclatants, dévoilant une palette technique séduisante. Devenu rapidement une option sérieuse dans l’entrejeu, il peine toutefois à confirmer toutes les attentes placées en lui. “Non, je pense avoir encore beaucoup à faire. J’en suis conscient et j’en suis capable”, confie-t-il, ce lundi, en conférence de presse, avant le barrage de C1 contre Benfica. Malgré un statut de titulaire, le natif de Miconje estime ne pas encore avoir imposé sa marque à Madrid, ni dévoilé tout son potentiel à l’exigeant public madrilène.

Un discours lucide sur ses limites et ses ambitions avec le Real Madrid

Ce qui frappe, c’est la sincérité du Français. Aucun détour : “Les supporters du Real Madrid n’ont pas encore vu tout le potentiel de Camavinga. Car je peux apporter bien plus. Je suis très fier de ce que j’ai accompli, même si j’aspire à plus.” Droit dans ses bottes, il met un mot précis sur son principal défi : la régularité. “Je manque de régularité. J’aime jouer en numéro 6. Je sais que je fais des erreurs et c’est quelque chose que je dois améliorer.”

Si Camavinga parle sans filtre de ses difficultés, il n’oublie jamais d’où il vient. Fierté du parcours, solidarité familiale, engagement social : “Quand je repense à tout ça… ma famille est très fière, très heureuse. Je viens d’un milieu modeste, et maintenant je peux apporter beaucoup à ma communauté. Sur le terrain, je prie pour que mes parents soient heureux quand ils me voient jouer.” La chaleur du clan familial le pousse manifestement à garder les pieds sur terre et à transmettre un message d’humilité.

