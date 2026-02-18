À LA UNE DU 18 FéV 2026
[12:25]RC Lens Mercato : Leca a acté un transfert, les supporters soulagés !
[12:16]PSG : après Dembélé, un autre titulaire inquiète Luis Enrique ! 
[11:50]FC Nantes : c’est la guerre entre les Kita pour le remplaçant de Kantari !
[11:21]Revue de presse : pluie de bonnes nouvelles au RC Lens et à l’OGC Nice, premier coup dur pour Haise au Stade Rennais 
[11:00]OM : la possible arrivée d’Habib Beye cause déjà des problèmes à Benatia
[10:45]Real Madrid Mercato : coup de théâtre, Endrick redonne espoir à l’OL ! 
[10:31]Benfica – Real Madrid (0-1) : Vinicius sort du silence après la polémique raciste
[10:19]OM : McCourt pas chaud pour Beye, un autre coach en salle d’attente pour signer ! 
[10:00]ASSE : un petit miracle envoie Montanier et les Verts en Ligue 1
[09:41]Revue de presse espagnole : bagarre au Real Madrid, le sauveur de Flick de retour au FC Barcelone
Revue de presse espagnole : bagarre au Real Madrid, le sauveur de Flick de retour au FC Barcelone

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 09:41
Le Real Madrid en joie
Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 18 février 2026/ Au menu : la victoire polémique du Real Madrid à Lisbonne et le retour de Pedri au FC Barcelone.

SPORT : « Opération retour »

Le FC Barcelone, battu à Gérone lundi soir et qui pointe à deux points du Real Madrid en Liga, vise un retour progressif de Pedri. Le milieu espagnol pourrait gratter quelques minutes dimanche contre Levante pour revenir à 100% face à l’Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

MUNDO DEPORTIVO : « Anti VARça »

MUNDO DEPORTIVO a livré un dossier explisif contre les décisions arbitrales qui seraient défavorables au FC Barcelone depuis le début de la saison en Liga. « Je suis sûr que nous gagnerons la Liga contre tous », a affirmé Joan Laporta.

AS : « Golazo et honte »

As revient sur la victoire chaotique du Real Madrid hier à Lisbonne en barrage aller de la Ligue des Champions (1-0). Vinicius Junior a été victime d’un scandale raciste. «  On ne doit pas permettre que de telles choses se passent sur un terrain de foot. Je lui ai demandé s’il voulait jouer. Je lui ai dit qu’on était avec lui, qu’on était une équipe unie. On doit toujours être de son côté. Ce qui est triste, c’est que ce n’est pas la première fois. Vini n’est pas seulement un joueur spectaculaire, c’est aussi une personne formidable », a réagi Alvaro Arbeloa.

MARCA : « Vinicius, bourreau et victime »

Le scandal raciste survenu lors de Benfica-Real a eu des répercussions à la fin de la rencontre puisqu’une personne du Real Madrid, qui n’est ni un joueur ni membre du staff technique, mais qui travaille pour le club, s’est battue physiquement avec le président du Benfica, Rui Costa, dans le tunnel. Les deux hommes ont dû être séparés. 

