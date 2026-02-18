En plein coeur d’une saison épuisante et la défaite à Gérone (1-2), le FC Barcelone ne laisse rien au hasard. Pour tenter de relancer son vestiaire, Hansi Flick a pris une décision surprenante : intégrer à son staff une spécialiste du sommeil.

Hansi Flick ne s’en est pas caché après la défaite à Gérone lundi soir (1-2) : les joueurs du FC Barcelone son lessivés. Deux jours de repos leur ont ainsi été accordés pour se refaire une petite santé. Pour tenter de relancer son vestiaire, le coach du Barça a même pris une décision surprenante : intégrer à son staff une spécialiste du sommeil.

Un atout inédit pour le vestiaire

Selon Sport, il s’agit d’Anna West, docteure du sommeil avec une expérience probante auprès de la sélection allemande. Sa mission ? Contrôler les temps de repos des joueurs de l’équipe première et encadrer leurs routines avant le coucher. Flick veut s’assurer que ses cadres comme Pedri, Gavi ou Rashford récupèrent au maximum pour faire la différence sur le terrain. « Nous pouvons mieux jouer et nous le savons », a confié Flick après la défaite à Gérone. La fatigue physique et mentale se fait sentir et ce renfort montre la volonté de l’entraîneur de gérer chaque détail pour retrouver un niveau optimal.

La Liga se joue aussi dans le lit

Le sommeil, longtemps négligé, devient un outil stratégique. Optimiser les cycles de repos pourrait faire la différence dans les matches clés et aider le FC Barcelone à rester au contact du Real Madrid, qui a désormais deux points d’avance en tête de la Liga. Avec cette initiative, Flick envoie un message clair : la fin de saison sera exigeante, et il n’y a pas de place pour l’approximation. Chaque joueur doit être à 100 %. Dans ce Barça, la récupération n’est pas un détail, c’est une arme. Le compte à rebours est lancé. Et Hansi Flick, avec Anna West à ses côtés, semble prêt à tout pour remettre le vestiaire sur les rails et sauver la saison.