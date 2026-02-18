À LA UNE DU 18 FéV 2026
[00:00]FC Barcelone : Flick intègre une femme à son staff, le vestiaire en folie ! 
[23:09]Real Madrid : Vinicius offre la victoire face à Benfica malgré un nouveau scandale raciste
[22:55]PSG : Paris renverse Monaco grâce à Doué et prend une option sur les 8es de LDC, les tops et flops
[22:30]Droits TV : Ligue 1+ (déjà) vouée à disparaître ? Une réponse est tombée
[22:02]PSG : Dembélé blessé contre Monaco, Luis Enrique paye une terrible gestion
[21:52]OL Mercato : un transfert XXL dans les tuyaux, les dirigeants se frottent déjà les mains
[21:06]RC Lens : un éventuel sacre en Ligue 1 fait déjà polémique, les supporters se déchirent !
[20:43]OM : Jérôme Rothen prend le FC Nantes pour fracasser les dirigeants marseillais et Beye
[20:20]ASSE : Ferreira, Lamba, Bernauer, Tardieu, Jaber… quel rôle à leur retour ?
[19:49]AS Monaco – PSG : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Flick intègre une femme à son staff, le vestiaire en folie ! 

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Hansi Flick (FC Barcelone)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En plein coeur d’une saison épuisante et la défaite à Gérone (1-2), le FC Barcelone ne laisse rien au hasard. Pour tenter de relancer son vestiaire, Hansi Flick a pris une décision surprenante : intégrer à son staff une spécialiste du sommeil.

Hansi Flick ne s’en est pas caché après la défaite à Gérone lundi soir (1-2) : les joueurs du FC Barcelone son lessivés. Deux jours de repos leur ont ainsi été accordés pour se refaire une petite santé. Pour tenter de relancer son vestiaire, le coach du Barça a même pris une décision surprenante : intégrer à son staff une spécialiste du sommeil.

Un atout inédit pour le vestiaire

Selon Sport, il s’agit d’Anna West, docteure du sommeil avec une expérience probante auprès de la sélection allemande. Sa mission ? Contrôler les temps de repos des joueurs de l’équipe première et encadrer leurs routines avant le coucher. Flick veut s’assurer que ses cadres comme Pedri, Gavi ou Rashford récupèrent au maximum pour faire la différence sur le terrain. « Nous pouvons mieux jouer et nous le savons », a confié Flick après la défaite à Gérone. La fatigue physique et mentale se fait sentir et ce renfort montre la volonté de l’entraîneur de gérer chaque détail pour retrouver un niveau optimal.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La Liga se joue aussi dans le lit

Le sommeil, longtemps négligé, devient un outil stratégique. Optimiser les cycles de repos pourrait faire la différence dans les matches clés et aider le FC Barcelone à rester au contact du Real Madrid, qui a désormais deux points d’avance en tête de la Liga. Avec cette initiative, Flick envoie un message clair : la fin de saison sera exigeante, et il n’y a pas de place pour l’approximation. Chaque joueur doit être à 100 %. Dans ce Barça, la récupération n’est pas un détail, c’est une arme. Le compte à rebours est lancé. Et Hansi Flick, avec Anna West à ses côtés, semble prêt à tout pour remettre le vestiaire sur les rails et sauver la saison.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot