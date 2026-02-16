FC Barcelone Mercato : c’est confirmé pour la première recrue de l’été !

Le nom de Jesse Bisiwu, prometteur ailier du Club Bruges, circule de plus en plus dans les couloirs du FC Barcelone. L’agent du joueur a jeté un pavé dans la mare : oui, le club catalan surveille activement son évolution et plusieurs communications ont eu lieu avec de grands clubs européens, dont Barcelone. Un signal fort derrière lequel se cachent nuances, ambitions et stratégie à long terme.

Le Barça surveille de près Jesse Bisiwu

À seulement 18 ans, Bisiwu s’est imposé comme un talent à suivre sur la scène européenne. Le scouting du FC Barcelone garde un œil attentif sur ce jeune ailier, dont la précocité et la marge de progression aiguisent la curiosité des décideurs catalans. Récemment, Deco et Joao Amaral ont effectué un déplacement en Belgique pour un suivi direct, confirmant l’intérêt du Barça et la place grandissante de Bisiwu sur les tablettes barcelonaises.

Si la pression du moment n’entraîne pas d’offre immédiate, c’est aussi parce que le club travaille à long terme, dans une optique de renforcer sa réserve puis, pourquoi pas, son équipe première à moyen terme. L’option d’un transfert lors du marché d’hiver a donc été d’emblée écartée.

Interrogé récemment, l’agent Mobindi Marthi a dissipé toute ambiguïté : le Barça suit bien la situation de son client et des communications ont eu lieu avec différents grands clubs, comme l’indique Mundo Deportivo. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie réfléchie, étape par étape, pour accompagner la montée en puissance de Bisiwu sans précipitation.

Une telle approche contraste avec l’effervescence du marché, soulignant plutôt le caractère prospectif de ce dossier. Aussi, le joueur et son entourage vivent bien cette attente, conscients que la patience peut s’avérer déterminante pour une future arrivée dans un club du calibre de Barcelone.

Un talent courtisé : atouts et ambitions de Bisiwu

Pourquoi Jesse Bisiwu attire-t-il tant la lumière ? Ailier technique, percutant et doué d’une grande intelligence dans le jeu, il coche toutes les cases du jeune espoir européen. Son style, basé sur la vitesse et l’audace, séduit les cellules de recrutement et rappelle d’ailleurs le profil recherché par le Barça ces dernières années.

18 ans et déjà titulaire en Belgique

Grande marge de progression physique et tactique

Ambition clairement affichée de rejoindre le Barça (signaux sur les réseaux sociaux, photos avec la tunique catalane)

Polyvalence et forte capacité d’adaptation

Pour le club catalan, il s’agit surtout de miser intelligemment sur la prochaine génération, tout en se protégeant des aléas du marché et de la concurrence.

Le point sur sa situation contractuelle

Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en 2027, Bisiwu dispose d’une situation stable, ce qui place son club en position de force. Pourtant, sa priorité déclarée reste le Barça : tout indique qu’il rêve en grand, lui qui n’a jamais caché son admiration via ses multiples clins d’œil sur les réseaux.

Aucune arrivée n’est attendue cet hiver, mais le dossier reste chaud pour l’avenir. Les dirigeants du Barça misent clairement sur un mercato d’anticipation, dans la lignée de leur stratégie de recrutement axée jeunes talents. Bisiwu pourrait ainsi, dans les prochains mois ou années, s’inscrire dans le projet catalan comme un pari stratégique sur l’avenir.

Pour les supporters blaugranas, l’histoire entre Jesse Bisiwu et le FC Barcelone ne fait que commencer. Reste à savoir si le prochain chapitre s’ouvrira au Camp Nou ou s’il faudra patienter, mais l’intérêt, lui, est bel et bien réel et affirme la stature du jeune Belge parmi les espoirs du football européen.