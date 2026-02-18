À LA UNE DU 18 FéV 2026
[17:11]OM : c’est fini pour Longoria, bientôt concurrent de Benatia ?
[16:58]LOSC : Genesio fait une Luis Enrique (PSG) et évoque son avenir
[16:34]Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?
[16:14]FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !
[15:45]OM : feu vert pour Beye, sur le banc vendredi à Brest !
[15:30]AS Monaco – PSG (2-3) : Riolo et Ménès fracassent les Parisiens malgré la victoire !
[15:00]ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland
[14:40]OM Mercato : l’IA a trouvé le futur club de Greenwood, le FC Barcelone s’étrangle !
[14:20]FC Barcelone Mercato : un premier transfert inattendu cet été ?
[14:00]ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens : un Vert dans l’âme porte la voix de tous les supporters pour faire plier le gouvernement !
Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 15:30
Achraf Hakimi (PSG)
Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leurs analyses de la victoire homérique du PSG à Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions (3-2).

Le PSG a arraché hier soir une victoire spectaculaire sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) en barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA. Un succès précieux, presque héroïque sur le papier. Mais pour Daniel Riolo et Pierre Ménès, le contenu reste très inquiétant.

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots : « Monaco est faible, ne propose rien, après le 2-0 ils n’ont rien fait ! Le PSG prend deux buts face à une équipe faible ce soir, trois face à une autre équipe faible à Rennes… le PSG n’a plus la même compacité et domination. » Pour le journaliste, la victoire masque mal les carences collectives d’un PSG moins souverain qu’auparavant.

Hakimi oui, Vitinha non 

Pierre Ménès, lui, a pointé un problème d’attitude. « Le PSG était mené 2-0 et semblait encore à Rennes, dans ce même état d’esprit suffisant. Avec cette idée de se dire qu’il suffit d’enfiler le costume du champion d’Europe pour que cela suffise. Ce n’est pas possible de faire comme ça », a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Une critique frontale d’un groupe jugé trop sûr de sa force. Ménès évoque également « un côté ronron » dans le jeu parisien, un manque d’imagination malgré un Achraf Hakimi en progrès, auteur selon lui de son meilleur match depuis son retour de la CAN. 

En revanche, les temps seraient plus compliqués pour Vitinha, loin de son influence habituelle. « Je ne suis pas certain que le tableau soit si souriant que ça. Il va falloir à un moment faire monter l’intensité d’un cran important », conclut-il. Victoire oui. Conviction totale, beaucoup moins. Le PSG est prévenu : en Ligue des champions, l’approximation se paie cash.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

