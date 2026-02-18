Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leurs analyses de la victoire homérique du PSG à Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions (3-2).

Le PSG a arraché hier soir une victoire spectaculaire sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) en barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA. Un succès précieux, presque héroïque sur le papier. Mais pour Daniel Riolo et Pierre Ménès, le contenu reste très inquiétant.

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots : « Monaco est faible, ne propose rien, après le 2-0 ils n’ont rien fait ! Le PSG prend deux buts face à une équipe faible ce soir, trois face à une autre équipe faible à Rennes… le PSG n’a plus la même compacité et domination. » Pour le journaliste, la victoire masque mal les carences collectives d’un PSG moins souverain qu’auparavant.

Hakimi oui, Vitinha non

Pierre Ménès, lui, a pointé un problème d’attitude. « Le PSG était mené 2-0 et semblait encore à Rennes, dans ce même état d’esprit suffisant. Avec cette idée de se dire qu’il suffit d’enfiler le costume du champion d’Europe pour que cela suffise. Ce n’est pas possible de faire comme ça », a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Une critique frontale d’un groupe jugé trop sûr de sa force. Ménès évoque également « un côté ronron » dans le jeu parisien, un manque d’imagination malgré un Achraf Hakimi en progrès, auteur selon lui de son meilleur match depuis son retour de la CAN.

En revanche, les temps seraient plus compliqués pour Vitinha, loin de son influence habituelle. « Je ne suis pas certain que le tableau soit si souriant que ça. Il va falloir à un moment faire monter l’intensité d’un cran important », conclut-il. Victoire oui. Conviction totale, beaucoup moins. Le PSG est prévenu : en Ligue des champions, l’approximation se paie cash.

