FC Nantes : à peine arrivé, Kombouaré fait déjà polémique au Paris FC !

Nouvel entraîneur du Paris FC, Antoine Kombouaré fait déjà débat après son départ mitigé sur le banc du FC Nantes.

Il a déjà sauvé le FC Nantes

« La nomination d’Antoine Kombouaré a tout du choix pragmatique pour le Paris FC. Dans un contexte tendu, où il faut avant tout stabiliser, rassurer et engranger des points, le technicien kanak possède un vrai savoir-faire.

Le Kanak l’a déjà démontré à plusieurs reprises, notamment lors de ses opérations maintien au FC Nantes, où il a su remobiliser un vestiaire sous pression et ramener de la discipline dans le chaos. Kombouaré n’est peut-être pas l’entraîneur le plus séduisant sur le plan du jeu ou de la communication, son management peut parfois diviser, mais il sait installer un cadre clair, responsabiliser ses joueurs et naviguer en eaux troubles. Et dans une période agitée, c’est souvent ce profil-là qui fait la différence.

Reste une interrogation légitime : comment le puissant réseau de Red Bull, réputé pour sa capacité à identifier des entraîneurs modernes, ambitieux et parfois audacieux, n’a-t-il pas été en mesure de proposer un profil plus ronflant, plus « projet » ? Sur ce point, je peux comprendre la déception des supporters parisiens qui peuvent se dire que Kombouaré serait arrivé même sans Red Bull à la tête du club. »

Bastien AUBERT

Il a une revanche à prendre à Paris… et sur Nantes

« Je rejoins Bastien sur les états de service de Kombouaré. C’est un coach qui a évité au FC Nantes de descendre en Ligue 2 ces dernières saisons, tout en lui permettant de remporter une Coupe de France. J’ai d’ailleurs écrit plusieurs fois dans ces colonnes combien je trouvais les supporters du FCN durs avec lui. Alors que le Paris FC vient d’officialiser ce dimanche le renvoi de Stéphane Gili, il semble clair que le club de la capitale devait changer d’entraîneur. Les résultats de Gili depuis deux-trois mois plaidaient dans ce sens.

Kombouaré a l’avantage d’avoir déjà réussi des opérations commando en reprenant des équipes mal en point(s) en cours de saison. Il connait la Ligue 1 et il a une revanche à prendre à Paris où il avait été remercié par le PSG en 2011 au profit de Carlo Ancelotti alors qu’il était en tête du championnat. Je vois donc plutôt son arrivée comme une bonne nouvelle pour le PFC. Et une mauvaise pour le FCN, dans sa lutte pour le maintien en L1. »

Laurent HESS