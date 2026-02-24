OM : McCourt vient d’officialiser une signature XXL et se réconcilie cash avec les supporters ! 

L’OM vient d’annoncer un nouveau partenariat avec SAYTV, qui permettra le lancement de contenus numériques innovants qui renforceront la proximité entre les supporters et le club. Un bol d’air en pleine crise.

L’OM a officialisé un nouveau partenariat stratégique avec SAYTV et ce n’est pas un simple contrat marketing de plus. C’est un virage. Un changement d’ère dans la manière de raconter le club, de le vivre et surtout de le partager avec les supporters. À partir de la saison 2026/27, une émission premium verra ainsi le jour les jours de match, accompagnée d’une large gamme de formats numériques pensés pour le football d’aujourd’hui : rapide, connecté, interactif, conçu pour être commenté, partagé, vécu en direct. L’objectif est limpide : retranscrire l’émotion marseillaise dans toute son intensité, de l’effervescence de la ville jusqu’aux vibrations de l’Orange Vélodrome, avec un contenu immédiat, authentique et profondément olympien.

Accès privilégié pour les supporters de l’OM

Dans les faits, les supporters de l’OM auront accès à des coulisses privilégiées, des interactions en live les jours de match, des formats participatifs et une place renforcée sur les canaux officiels du club. L’idée n’est plus seulement de parler aux fans, mais de parler avec eux. De leur donner une voix. De créer un contenu qu’ils ont envie de consommer et auquel ils ont envie de participer. L’OM veut refléter son identité, son intensité, sa culture unique à travers un storytelling audiovisuel moderne, immersif et engageant. En parallèle, le modèle de SAYTV permettra d’intégrer les marques de façon organique au cœur des contenus, avec une forte valeur ajoutée commerciale et un engagement direct auprès d’un public massif et passionné.

La communication de l’OM prend un nouveau virage

Le directeur général Alessandro Antonello assume cette ambition : « Ce partenariat avec SAYTV nous permet de franchir une nouvelle étape dans la manière dont nous interagissons avec nos supporters, grâce au contenu produit. Nous sommes impatients de développer des formats innovants et de grande qualité qui présenteront le club sous un nouveau jour, tout en ouvrant des opportunités de sponsoring qui s’alignent naturellement avec notre storytelling. » Même enthousiasme chez Anthony Aubès, suiveur de l’OM : « La communication de l’OM à destination des supporters va prendre un tout autre tournant à partir de la saison prochaine avec ce partenariat avec l’entreprise SAYTV. » Le message est clair : l’OM ne veut pas seulement gagner sur le terrain. Le club veut aussi dominer l’espace digital, raconter son histoire autrement et transformer chaque match en expérience globale. Une signature ambitieuse, moderne, calibrée pour l’avenir. Et cette fois, les supporters semblent tous d’accord.

