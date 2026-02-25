Alors que l’Olympico approche à grands pas (vendredi, 20h45), l’OL a reçu des nouvelles aux antipodes.

L’OL muscle son mental. À quatre jours du choc face à l’OM, Lyon a officialisé une arrivée prestigieuse : Olivier Magne. L’ancien capitaine du Équipe de France de rugby à XV rejoint le club en tant que préparateur mental. Une prise XXL, symbolique et stratégique.

Magne rejoint l’OL

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ex mythique troisième ligne de Montferrand n’a pas caché sa fierté : « C’est avec une immense fierté que je rejoins ce club historique en tant que préparateur mental, spécialisé sur les aspects psychosociaux et l’optimisation de la performance collective et individuelle. Après plusieurs années passées dans l’univers du rugby, entamer cette expérience vers le football représente une opportunité et un défi exceptionnel. Si les ballons changent de forme, les leviers de l’expérience humaine, eux, restent universels. C’est la convergence entre mon parcours de terrain – joueur, entraîneur et manager – et mes formations universitaires qui guide mon approche aujourd’hui. Je suis ravi de m’engager dans cette nouvelle mission au sein de l’Olympique Lyonnais, en binôme avec l’expérimenté Raphaël Homat. »

Sulc vers un forfait face à l’OM ?

Magne travaillera en collaboration avec Raphaël Homat, déjà en place au club. L’OL précise toutefois qu’il interviendra comme prestataire, de manière ponctuelle. Un apport ciblé, mais potentiellement décisif dans la quête de performance. Un signal fort envoyé au vestiaire. Et à la concurrence. Mais pendant que Lyon renforce les têtes, une inquiétude plane sur les jambes. À l’approche du déplacement bouillant sur la pelouse de l’OM, un doute majeur subsiste autour de Pavel Šulc. Le milieu offensif n’a pas repris l’entraînement collectif et sa présence pour l’Olympico semble fortement compromise. Aucun forfait officiel n’a encore été communiqué, mais selon les informations du quotidien Le Progrès, tout dépendra de la nature exacte de la blessure. Simple alerte ou réelle lésion ? Le mystère reste entier. Et le timing, lui, est serré.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France