OL Mercato : un nouveau coup retentissant à la Pavel Sulc en préparation pour cet été

Alors que l’Olympique Lyonnais prépare déjà son mercato estival 2026, un nom revient avec insistance dans les colonnes spécialisées : Amar Memić, international bosnien du Viktoria Plzeň (République Tchèque), susciterait l’intérêt du club rhodanien.

Un profil qui correspond à la stratégie lyonnaise

Memić, 25 ans, joue principalement sur le flanc droit mais possède une grande polyvalence : il peut évoluer comme arrière droit ou milieu/ailier droit, ce qui correspond aux besoins tactiques de Lyon dans un rôle offensif adaptable. Cette saison encore, il a été productif en championnat tchèque 3 buts et 9 passes dé en 36 matchs.

Ce profil rappelle un peu celui de Pavel Sulc, recrue à faible coût (7,5 millions d’euros) et très influente depuis son arrivée (13 buts et 7 passes dé en 31 matchs), ce qui expliquerait l’intérêt renouvelé des décideurs lyonnais pour des solutions low cost mais efficaces.

Un transfert crédible financièrement

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Memić dispose d’une marge de manœuvre intéressante : évalué autour de 3,5 millions d’euros selon les sources spécialisées, c’est un montant bien inférieur aux standards des grands clubs européens et qui pourrait cadre avec le budget lyonnais surveillé par la DNCG.

Pour un club comme l’OL, souvent dans l’obligation de penser au rapport qualité‑prix, ce type de profil représente une opportunité intéressante : un joueur déjà mature, avec expérience internationale et potentiel de progression.

Une concurrence européenne réelle

Mais Lyon n’est pas seul sur ce dossier : l’Ajax Amsterdam suivrait le joueur depuis plusieurs mois, attiré par sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur le flanc droit offensif. Le Dinamo Zagreb figurerait également parmi les clubs européens à l’affût de la situation, tandis qu’en Grèce, le Panathinaïkos et un autre club majeur auraient déjà approché Plzeň – une opération pourrait donc se dessiner cet été.

Et maintenant ?

Alors que la saison avance et que l’OL est actuellement 3e de Ligue 1, le club avancerait déjà ses pions et s’intéresserait à des profils polyvalents, peu coûteux et prometteurs — exactement ce que représente Memić. Reste à savoir si ce dossier aura concrètement plus de poids qu’une simple piste, ou s’il restera au rang des options parmi une longue liste de cibles potentielles pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca cet été.