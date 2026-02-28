À LA UNE DU 28 FéV 2026
[16:13]RC Lens Mercato : le successeur de Risser serait déjà identifié, c’est un ancien de l’ASSE
[15:49]OM : Beye prépare un coup de théâtre face à l’OL et lance un premier ultimatum
[15:32]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Villarreal
[15:00]ASSE : un Vert veut monter pour retrouver l’ambiance du Chaudron face à l’OL
[14:00]RC Lens : le staff de l’équipe de France rassure Risser
[13:23]FC Nantes : report du match contre le PSG officialisé, Kita se prend un tacle venu d’Espagne
[13:03]OM : des pertes moins importantes que prévu cet été, le PSG se prend un taquet
[12:42]ASSE : Philippe Montanier sur le point de réaliser un exploit digne de Robert Herbin
[12:24]PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Lucas Chevalier !
[12:07]Stade Rennais : les joueurs retenus par Haise pour affronter Toulouse
FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Villarreal

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 15:32
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à Villarreal pour la 26e journée de Liga.

Ce samedi, le FC Barcelone reçoit Villarreal pour un choc au sommet dans cette 26e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 16h15 au Camp Nou.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Lopez, Bernal, Olmo – Yamal, Torres, Raphinha (cap).

