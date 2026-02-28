FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Villarreal

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à Villarreal pour la 26e journée de Liga.
Ce samedi, le FC Barcelone reçoit Villarreal pour un choc au sommet dans cette 26e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 16h15 au Camp Nou.
La compo du Barça
J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Lopez, Bernal, Olmo – Yamal, Torres, Raphinha (cap).
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏️🔵🔴#BarçaVillarreal pic.twitter.com/5vBwnSu6MX— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2026