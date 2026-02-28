Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter Toulouse

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le Toulouse FC.
Ce samedi, le Stade Rennais reçoit le Toulouse FC pour la toute première de Franck Haise au Roazhon Park en tant que coach rennais. Découvrez ci-dessous sa compo, la même que celle qui a roulé sur Auxerre la semaine dernière. Coup d’envoi à 17h.
La compo du Stade Rennais
Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Rongier (cap), Camara – Al-Tamari, Szymański, Nordin – Lepaul.
