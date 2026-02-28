À LA UNE DU 28 FéV 2026
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
[17:00]FC Nantes : les Canaris déjà enterrés par leurs supporters avant d’affronter le LOSC
[16:28]ASSE : les concurrents des Verts trébuchent encore, une opportunité en or se présente à Pau
[16:22]Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter Toulouse
[16:13]RC Lens Mercato : le successeur de Risser serait déjà identifié, c’est un ancien de l’ASSE
[15:49]OM : Beye prépare un coup de théâtre face à l’OL et lance un premier ultimatum
[15:32]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Villarreal
[15:00]ASSE : un Vert veut monter pour retrouver l’ambiance du Chaudron face à l’OL
[14:00]RC Lens : le staff de l’équipe de France rassure Risser
Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter Toulouse

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 16:22
Franck Haise lors de sa conférence de presse après la victoire à Auxerre.
Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le Toulouse FC.

Ce samedi, le Stade Rennais reçoit le Toulouse FC pour la toute première de Franck Haise au Roazhon Park en tant que coach rennais. Découvrez ci-dessous sa compo, la même que celle qui a roulé sur Auxerre la semaine dernière. Coup d’envoi à 17h.

La compo du Stade Rennais

Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Rongier (cap), Camara – Al-Tamari, Szymański, Nordin – Lepaul.

