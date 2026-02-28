À LA UNE DU 28 FéV 2026
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
[18:56]Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !
[18:30]RC Lens : les Sang et Or au centre du plan secret de Ligue 1+ pour faire exploser la chaîne
[18:21]FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 18:21
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ce samedi, devant 44.256 spectateurs au Camp Nou, le FC Barcelone a dominé Villarreal grâce notamment à un Lamine Yamal en feu. De son côté, Pape Gueye, ancien de l’OM, a soufflé le chaud et le froid.

Le FC Barcelone a fait preuve d’une maestria impressionnante ce samedi au Camp Nou, en s’imposant 4‑1 face à Villarreal pour le compte de la 26ᵉ journée de Liga. Le jeune prodige Lamine Yamal a été l’homme du match, signant un triplé qui a scellé le sort de la rencontre, tandis que Pape Gueye, ancien milieu de l’OM, a montré son côté opportuniste mais aussi ses limites face à la puissance catalane.

Yamal en état de grâce

À seulement 18 ans, Lamine Yamal continue d’impressionner par sa maturité et son efficacité. Très rapidement, il a ouvert le score d’un plat du pied précis après une erreur défensive de Villarreal. À peine neuf minutes plus tard, il a inscrit un second but d’un grand numéro individuel, dribblant plusieurs adversaires avant de trouver la lucarne opposée.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le troisième but, inscrit en seconde période après que Villarreal avait réduit l’écart, a scellé définitivement la victoire barcelonaise. Yamal a repris un centre millimétré de Pedri pour placer un tir croisé parfait, déclenchant la ferveur du Camp Nou. Enfin, Lewandowski a été parfaitement servi par Koundé dans le temps additionnel pour inscrire le 4e but, lui qui était entré à la 67e.

Pape Gueye, entre éclat et inquiétude

Pour Villarreal, Pape Gueye a été l’auteur du seul but des visiteurs, réduisant le score à 2‑1 en étant à la réception d’un cafouillage après un corner. Il s’est bien rattrapé après avoir été le principal fautif sur le premier but de Yamal. En effet, sa grossière perte de balle a permis au prodige catalan d’ouvrir le score.

Avec cette victoire 4‑1, le FC Barcelone enchaîne une deuxième victoire de suite, et prend provisoirement 4 points d’avance sur le Real Madrid.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot