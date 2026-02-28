FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid

Ce samedi, devant 44.256 spectateurs au Camp Nou, le FC Barcelone a dominé Villarreal grâce notamment à un Lamine Yamal en feu. De son côté, Pape Gueye, ancien de l’OM, a soufflé le chaud et le froid.

Le FC Barcelone a fait preuve d’une maestria impressionnante ce samedi au Camp Nou, en s’imposant 4‑1 face à Villarreal pour le compte de la 26ᵉ journée de Liga. Le jeune prodige Lamine Yamal a été l’homme du match, signant un triplé qui a scellé le sort de la rencontre, tandis que Pape Gueye, ancien milieu de l’OM, a montré son côté opportuniste mais aussi ses limites face à la puissance catalane.

Yamal en état de grâce

À seulement 18 ans, Lamine Yamal continue d’impressionner par sa maturité et son efficacité. Très rapidement, il a ouvert le score d’un plat du pied précis après une erreur défensive de Villarreal. À peine neuf minutes plus tard, il a inscrit un second but d’un grand numéro individuel, dribblant plusieurs adversaires avant de trouver la lucarne opposée.

Le troisième but, inscrit en seconde période après que Villarreal avait réduit l’écart, a scellé définitivement la victoire barcelonaise. Yamal a repris un centre millimétré de Pedri pour placer un tir croisé parfait, déclenchant la ferveur du Camp Nou. Enfin, Lewandowski a été parfaitement servi par Koundé dans le temps additionnel pour inscrire le 4e but, lui qui était entré à la 67e.

Pape Gueye, entre éclat et inquiétude

Pour Villarreal, Pape Gueye a été l’auteur du seul but des visiteurs, réduisant le score à 2‑1 en étant à la réception d’un cafouillage après un corner. Il s’est bien rattrapé après avoir été le principal fautif sur le premier but de Yamal. En effet, sa grossière perte de balle a permis au prodige catalan d’ouvrir le score.

Avec cette victoire 4‑1, le FC Barcelone enchaîne une deuxième victoire de suite, et prend provisoirement 4 points d’avance sur le Real Madrid.