En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a évoqué son approche de la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid après le 0-4 de l’aller.

Y croire jusqu’au bout

« Nous devons rendre l’impossible possible, mais nous n’abandonnerons pas avant la toute fin. Il est important de ne pas encaisser de but. Nous devons toujours croire que les supporters nous soutiendront. Nous savons que c’est difficile et qu’ils nous ont fait mal au match aller, mais nous savons aussi que nous pouvons le faire. Contre Villarreal, nous avons vu une équipe complètement différente et c’est ce que nous devons viser demain : jouer en équipe. »

Le retour de Pedri, l’absence de Lewandowski

« Concernant le retour de Pedri il faut faire avec. Nous avons beaucoup d’autres matchs en plus de celui-ci. On verra combien de minutes il pourra jouer. Lewandowski, nous devons le gérer, c’est de la malchance. Perdre des joueurs comme lui ou Gavi, Frenkie ou Christensen est difficile mais l’équipe s’en sort bien et il y a des opportunités pour plus de joueurs. »

Araujo prêt à débuter ?

« Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Nous avons une jeune équipe qui se débrouille bien. On verra. Je ne peux pas vous donner le onze de départ pour l’instant. Je connais leurs points forts et ce qu’ils apportent à l’équipe. Je dois y réfléchir. »

Le « 1% de chances de se qualifier, 99% de foi » de Yamal

« Nous avons besoin de tout le monde, pas seulement de Lamine. »

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League