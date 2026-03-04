À LA UNE DU 4 MAR 2026
[00:00]FC Barcelone : Shakira a remplacé Gerard Piqué avec du très lourd !
[23:12]Coupe du Roi : Le FC Barcelone héroïque mais éliminé, Koundé blessé
[23:00]OM – Toulouse : le remplaçant d’Höjbjerg fait débat 
[22:30]OM : un ancien flop au fond du trou et privé de Mondial !
[22:00]ASSE : Stassin doit encore vaincre une malédiction, les supporters n’attendent que ça !
[21:40]FC Nantes Mercato : l’avenir de Benhattab déjà scellé ?
[21:20]Real Madrid : les insultes de Mastantuono choquent l’Espagne, une vidéo l’accable !
[21:10]Real Madrid : un ancien du PSG chambre Kylian Mbappé !
[20:50]RC Lens Mercato : grosse menace sur Robin Risser !
[20:30]ASSE : Aïmen Moueffek sur le banc, c’est quoi le problème ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Shakira a remplacé Gerard Piqué avec du très lourd !

Par Bastien Aubert - 4 Mar 2026, 00:00
💬 Commenter
Shakira
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Après des années sous le feu des projecteurs pour sa séparation avec Gerard Piqué, Shakira écrit aujourd’hui une nouvelle page de sa vie sentimentale. Début février 2026, la star colombienne a officialisé sa relation avec Lucien Laviscount, l’acteur britannique révélé au grand public grâce à la série Emily in Paris.

Une rencontre digne d’un scénario romantique

C’est sur le tournage du clip « Puntería » que leurs regards se sont croisés. Lucien Laviscount y incarnait l’intérêt amoureux de la chanteuse à l’écran. Une alchimie artistique qui s’est rapidement transformée en complicité bien réelle. Entre deux prises, les rumeurs ont commencé à enfler… avant que le couple ne décide d’assumer pleinement son histoire.

Une première depuis la rupture

Séparée de Piqué depuis 2022, Shakira, mère de deux enfants, n’avait jamais officialisé de relation aussi exposée depuis. Cette romance marque donc un tournant. D’autant plus qu’elle vit désormais au grand jour une histoire avec un homme plus jeune de plusieurs années, un détail qui fait déjà couler beaucoup d’encre dans la presse people.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Une nouvelle ère pour Shakira

Rayonnante, épanouie, la chanteuse semble plus libre que jamais. Après avoir transformé ses blessures en tubes planétaires, elle s’offre aujourd’hui une parenthèse amoureuse assumée. De son côté, Laviscount voit sa notoriété exploser bien au-delà des plateaux de tournage. Entre glamour, musique et tapis rouges, ce nouveau duo pourrait bien devenir l’un des couples les plus scrutés de 2026. Une chose est sûre : Shakira n’a pas fini de faire parler d’elle.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot