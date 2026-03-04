Après des années sous le feu des projecteurs pour sa séparation avec Gerard Piqué, Shakira écrit aujourd’hui une nouvelle page de sa vie sentimentale. Début février 2026, la star colombienne a officialisé sa relation avec Lucien Laviscount, l’acteur britannique révélé au grand public grâce à la série Emily in Paris.

Une rencontre digne d’un scénario romantique

C’est sur le tournage du clip « Puntería » que leurs regards se sont croisés. Lucien Laviscount y incarnait l’intérêt amoureux de la chanteuse à l’écran. Une alchimie artistique qui s’est rapidement transformée en complicité bien réelle. Entre deux prises, les rumeurs ont commencé à enfler… avant que le couple ne décide d’assumer pleinement son histoire.

Une première depuis la rupture

Séparée de Piqué depuis 2022, Shakira, mère de deux enfants, n’avait jamais officialisé de relation aussi exposée depuis. Cette romance marque donc un tournant. D’autant plus qu’elle vit désormais au grand jour une histoire avec un homme plus jeune de plusieurs années, un détail qui fait déjà couler beaucoup d’encre dans la presse people.

Une nouvelle ère pour Shakira

Rayonnante, épanouie, la chanteuse semble plus libre que jamais. Après avoir transformé ses blessures en tubes planétaires, elle s’offre aujourd’hui une parenthèse amoureuse assumée. De son côté, Laviscount voit sa notoriété exploser bien au-delà des plateaux de tournage. Entre glamour, musique et tapis rouges, ce nouveau duo pourrait bien devenir l’un des couples les plus scrutés de 2026. Une chose est sûre : Shakira n’a pas fini de faire parler d’elle.