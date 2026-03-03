À LA UNE DU 3 MAR 2026
PSG Mercato : c’est fini pour ce gardien parisien, départ acté vers l’étranger !

Par Laurent Hess - 3 Mar 2026, 16:00
Le mercato du Paris Saint-Germain commence déjà à s’animer en coulisses. Si les projecteurs sont souvent braqués sur les grandes stars, un mouvement plus discret est en passe d’être bouclé : celui de Bilal Laurendon. Le jeune gardien de 20 ans, en fin de contrat en juin prochain avec les champions d’Europe, ne devrait pas prolonger l’aventure parisienne. Son départ est désormais acté.

Direction l’Azerbaïdjan pour Laurendon

Selon L’Equipe, Bilal Laurendon est tout proche de s’engager avec le Sabah FC, actuel leader de la Premyer Liqa après 22 journées. Un choix surprenant au premier abord, mais stratégique pour le portier franco-marocain. En Azerbaïdjan, le championnat accueille déjà plusieurs joueurs français, et le Sabah FC offre une perspective sportive intéressante avec un club ambitieux et bien structuré.

Pour Laurendon, l’objectif est clair : franchir un cap et obtenir du temps de jeu au niveau professionnel.

Un parcours parisien discret

Formé au PSG, Laurendon évoluait cette saison avec le groupe Espoirs. Barré par une concurrence dense au poste de gardien dans la hiérarchie parisienne, il n’a jamais réellement eu l’opportunité de se rapprocher de l’équipe première.

À Paris, la politique reste claire : seuls les profils jugés immédiatement compétitifs ou à très fort potentiel sont intégrés dans la rotation professionnelle. Pour les autres, un départ est souvent la meilleure solution pour poursuivre leur progression.

En fin de contrat, Laurendon pourra donc s’engager librement, sans indemnité de transfert.

Un nouveau chapitre à écrire

À seulement 20 ans, le portier franco-marocain dispose encore d’une large marge de progression. En rejoignant le Sabah FC, il fera ses premiers pas dans un championnat étranger compétitif, avec l’ambition de s’imposer rapidement.

